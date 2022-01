iOS 15.4 permet l'ajout du certificat COVID dans Wallet en France et Belgique

Apple a diffusé jeudi la première version bêta d'iOS 15.4 avec plusieurs nouveautés intéressante. L'une d'entre elles concerne la possibilité d'ajouter les preuves de vaccination contre la COVID-19 au format du certificat numérique COVID de l'Union Européenne dans les applications Santé et Cartes (Wallet).

Le certificat COVID européen bientôt intégré à l'iPhone

À la sortie d'iOS 15.4 finale, les utilisateurs pourront ajouter un certificat numérique COVID de l'UE aux applications Santé et Cartes en ouvrant l'application Appareil photo, en scannant le code QR du certificat, en appuyant sur la notification jaune qui apparaît, puis en appuyant sur le bouton "Ajouter à Cartes et Santé". Les cartes de vaccination dans le Wallet affichent le nom de la personne, le type de vaccin qu'elle a reçu, la date à laquelle chaque dose a été administrée, l'émetteur et un code QR signé numériquement. Des fiches de vaccination plus détaillées sont accessibles dans l'app Santé.

La fonctionnalité est partiellement disponible dans la version bêta d'iOS 15.4, puisque Federico Viticci de MacStories, a pu ajouter son carnet de vaccination italien à l'application Santé, mais pas à l'application Cartes. Les notes de publication d'Apple indiquent que les certificats numériques COVID de l'UE émis par la Suisse, le Liechtenstein, le Cap-Vert, la Macédoine du Nord et la Palestine ne peuvent pas non plus être vérifiés ou ajoutés à l'application Portefeuille dans la version bêta d'iOS 15.4, sans donner la moinder raison.

Apple a d'abord mis en place la possibilité d'ajouter les certificats de vaccination COVID-19 aux États-Unis avec iOS 15.1, et cette fonctionnalité est également disponible au Canada. Avec la prise en charge des certificats numériques COVID de l'UE, la fonctionnalité s'étendra à la France, la Belgique, l'Autriche, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, l'Irlande, les Pays-Bas, le Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède. C'est un pas de plus vers un téléphone gérant tous les aspects du quotidien puisque le Wallet peut gérer vos cartes bancaires, votre carnet de vaccination et même bientôt vos cartes d'identité.



iOS 15.4 comporte plusieurs nouveautés intéressantes, notamment le support de Face ID avec un masque sur iPhone et 37 nouveaux émojis.