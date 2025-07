L’Apple Store en ligne est disponible en Arabie saoudite

C’est officiel, les clients d’Apple en Arabie saoudite peuvent désormais acheter des iPhones, iPads, Macs et autres appareils de la marque américaine directement depuis la nouvelle boutique en ligne Apple dans le pays.

Un nouveau pour l’Apple Store

La boutique en ligne a été lancée le 22 juillet 2025, sept mois après l'annonce par Apple d'une option d'achat en ligne directe pour l'Arabie saoudite. Auparavant, les utilisateurs Apple dans la région ne pouvaient faire leurs achats que par l'intermédiaire de revendeurs agréés Apple. En plus de la boutique en ligne, Apple prévoit d'ouvrir plusieurs magasins physiques à partir de 2026, dont un magasin phare à Diriyah, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO près de Riyad.

Le PDG d'Apple, Tim Cook, s'est rendu en Arabie saoudite en décembre 2024 pour annoncer cette expansion, exprimant son enthousiasme pour le développement de l'entreprise dans la région.

