L’Apple Store arrive en Arabie Saoudite, en ligne puis en magasin

Apple a annoncé ce week-end le lancement de son Apple Store en ligne en Arabie Saoudite à l’été 2025, permettant aux clients du pays de commander directement tous les produits Apple pour la première fois. La société a également révélé son projet d’ouvrir plusieurs Apple Stores physiques dans le pays à partir de 2026, dont un magasin emblématique à Diriyah, site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, situé près de Riyad, la capitale saoudienne. A titre de comparaison, la France compte 20 magasins Apple dont 8 en Île-de-France​​​.

Pour l’occasion, Tim Cook, PDG d’Apple, était de passage et a déclaré :

Nous sommes ravis de nous développer en Arabie Saoudite avec le lancement de l’Apple Store en ligne l’année prochaine et l’ouverture de plusieurs Apple Stores phares dès 2026, y compris un magasin emblématique sur le site magnifique de Diriyah.



Nos équipes ont hâte de renforcer leurs liens avec les clients et d’apporter le meilleur d’Apple pour aider les gens de tout le pays à explorer leurs passions, à développer leurs entreprises et à faire passer leurs idées au niveau supérieur.

Première présence directe d’Apple en Arabie Saoudite

Jusqu’à présent, l’Arabie Saoudite comptait des centaines de revendeurs agréés Apple, mais l’arrivée de l’Apple Store marque la première présence commerciale directe de l’entreprise dans le pays. Ces dernières années, la firme a su s’implanter dans de nombreux nouveaux pays comme l’Inde et le Vietnam en 2023.

Expansion aux Émirats Arabes Unis

Apple a également annoncé l’ouverture d’un nouveau magasin à Al Ain, aux Émirats Arabes Unis, en 2025. Cela portera à cinq le nombre d’Apple Stores dans le pays, où sa boutique en ligne est disponible depuis 2011.

Dans son communiqué de presse, Apple a souligné ses engagements et investissements continus en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis. Tim Cook a récemment passé plusieurs jours dans cette région, rencontrant des développeurs d’applications, assistant à un Grand Prix de Formule 1, et bien plus encore.