Apple lance son Apple Store en ligne au Vietnam

Comme prévu la semaine dernière, Apple a lancé ce samedi son Apple Store en ligne au Vietnam. Les clients de tout le pays peuvent désormais acheter directement auprès d'Apple et bénéficier d'un service inégalé, assuré par les experts de la société qui sont prêts à partager leur savoir en vietnamien, dixit la société de Tim Cook.

Après l'Inde, le Vietnam

Il y a près de trois ans, c'était l'Inde qui accueillait son Apple Store en ligne. Cette fois, c'est le Vietnam.

Deirdre O'Brien, Senior Vice President of Retail d'Apple, a déclaré :

Les clients sont toujours au centre de tout ce que nous faisons, et nous sommes ravis d'introduire l'Apple Store en ligne au Vietnam. Avec l'expansion d'aujourd'hui, nous sommes fiers d'offrir aux clients une nouvelle façon incroyable de découvrir et d'acheter nos produits et services extraordinaires, d'entrer en contact avec les membres compétents de notre équipe et de découvrir le meilleur d'Apple.

Achats personnalisés

Grâce à l'Apple Store en ligne et à l'application Apple Store, les vietnamiens peuvent découvrir et acheter les produits de la marque, comme le dernier iPhone 14, l'iPad Pro M2, l'Apple Watch Ultra, les AirPods Pro 2 et bien d'autres choses encore. Les clients peuvent également entrer en contact avec l'équipe d'experts d'Apple pour les aider à trouver l'appareil qui leur convient le mieux.



Alors qu'ils pouvaient déjà se procurer des produits Apple via les revendeurs, les habitants du Vietnam ont désormais la possibilité de personnaliser leur appareil en choisissant une gravure sur l'iPad, les AirPods, les AirTags ou l'Apple Pencil. Du côté de l'Apple Watch, il peuvent sélectionner le boîtier et le bracelet de leur choix pour créer un look qui leur est propre grâce à l'Apple Watch Studio.

Services de vente au détail

Avec l'aide d'experts en ligne, les clients peuvent désormais profiter des nombreux services de vente au détail d'Apple, notamment le programme "Apple Trade In" pour la reprise de leur ancien appareil, le transfert de données en toute sécurité et le passage à iOS, ce qui leur permet de migrer facilement et en toute sécurité leurs données à partir d'un ancien appareil.



Pour mémoire, "Apple Trade In" permet aux clients d'échanger leur ancien appareil et recevoir un crédit pour en acheter un nouveau. Si leur appareil n'est pas éligible pour un crédit, Apple le recyclera gratuitement, détournant ainsi les déchets électroniques des décharges et économisant des matériaux précieux dans le cadre de la démarche d'Apple visant à réduire les prélèvements sur la terre.



Mais ce n'est pas tout, l'Apple Store en ligne propose une gamme d'options de paiement, notamment un financement sur 24 mois pour l'iPhone, le Mac, l'iPad et l'Apple Watch avec MoMo. En outre, les étudiants peuvent acheter un Mac ou un iPad à des prix spéciaux et bénéficier de remises sur les accessoires ainsi que sur AppleCare+.



Dernier point, avec l'AppleCare+, disponible sur iPhone, Mac, iPad et Apple Watch, les clients bénéficient d'un service et d'une assistance de confiance de la part des personnes qui connaissent le mieux les produits Apple. AppleCare+ offre aux clients deux ans d'assistance et de service prioritaires, un accès prioritaire aux experts et une protection de leurs appareils.



Tout est disponible sur le site apple.com/vn.