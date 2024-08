Des iPhone 14 reconditionnés sur l'Apple Store en ligne

Pour obtenir un iPhone moins cher, il y a la solution des revendeurs où on peut parfois profiter de belles remises sur le prix officiel. Si vous souhaitez un prix encore plus attractif, il y a aussi la solution de l'iPhone reconditionné. Sur son Apple Store en ligne, Apple propose une catégorie "reconditionné", l'entreprise commercialise ici principalement les iPhone qui ont été déballés, mais retourné dans la période de rétractation après achat. Comme ils sont d'occasion, les prix sont sans surprise plus accessibles que le neuf.

Les iPhone 14 reconditionnés sont disponibles en France chez Apple

Les smartphones reconditionnés connaissent un engouement impressionnant en France. En 2022, les ventes de ces appareils ont dépassé le milliard d'euros, une preuve flagrante de l'attrait toujours plus fort pour ces produits. Chaque année, la demande pour les smartphones reconditionnés ne cesse de croître, notamment grâce à l'offre diversifiée et les garanties qui les accompagnent.



L'Apple Store en ligne a une section dédiée aux produits reconditionnés, où l'on peut trouver chaque mois des iPhone, iPad et autres appareils Apple à prix réduit. Même si ces produits ne sont pas neufs, ils sont "remis à neuf" par Apple et bénéficient d'une garantie après achat, tout comme les appareils neufs. Cette garantie offre une sécurité supplémentaire aux consommateurs qui hésitent à acheter des produits d'occasion.

Apple a récemment ajouté des iPhone 14 reconditionnés à son Apple Store en ligne. Voici les options actuellement disponibles :

iPhone 14 noir : à partir de 739 € pour 128 Go de stockage.

: à partir de 739 € pour 128 Go de stockage. iPhone 14 noir : à partir de 849 € pour 256 Go de stockage.

: à partir de 849 € pour 256 Go de stockage. iPhone 14 Pro Max : à partir de 1 039 € pour 128 Go de stockage.

Malheureusement, il n'y a pour l’instant pas d'iPhone 14 Pro ni d'iPhone 14 Plus disponibles. Ces modèles peuvent néanmoins être ajoutés à tout moment, selon les retours et les échanges clients.

Des tarifs assez proches de ceux des revendeurs (en neuf !)

Bien que les réductions proposées par Apple soient intéressantes, elles sont souvent proches des prix présentés par des revendeurs comme Amazon, où l'on peut trouver des iPhone 14 neufs à des prix similaires. C'est le cas par exemple pour l'iPhone 14 qui est actuellement à 749 € chez Amazon France, c'est seulement 10€ en plus que sur le site d'Apple en reconditionné !

Du coup, on peut se demander... Est-ce qu'il n'est pas préférable d'ajouter 10 € et avoir un appareil neuf avec une livraison ultra-rapide comme on la connait avec Amazon Prime ?

Les engagements d'Apple

L'avantage de commander des produits reconditionnés sur l'Apple Store en ligne, c'est aussi la chance de trouver de solides engagements. Vous avez l'assurance que le produit a été testé (dans sa totalité) et nettoyé en profondeur. Le système d'exploitation est souvent mis à jour manuellement et les produits sont reconditionnés dans une boîte flambant neuve avec de nouveaux câbles et accessoires.



On peut le dire... C'est du reconditionnement de luxe. Pour ajouter la cerise sur le gâteau, Apple propose également aux clients une garantie d'un an avec une livraison et un retour gratuits en cas d'insatisfaction. Difficile de faire mieux.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.