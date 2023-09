La batterie MagSafe pour iPhone et le MagSafe Duo ont disparu de l'Apple Store en ligne

Après un événement dans lequel de nouveaux produits sont annoncés, Apple réalise toujours une mise à jour de son Apple Store en ligne, l'occasion d'introduire de nouveaux accessoires, mais aussi d'en... enlever. Comme l'ont remarqué plusieurs clients Apple sur Twitter (X), deux accessoires très populaires ont quitté le catalogue !

Il y a une raison à cette disparition

Si vous parcourez l'Apple Store en ligne depuis sa dernière mise à jour qui a eu lieu il y a quelques heures, vous remarquerez qu'il manque deux produits phares qui ont fait les beaux jours de l'Apple Store en ligne : la batterie MagSafe et le chargeur MagSafe Duo. Mais pourquoi ces produits ont-ils disparu de la liste ?



La raison est l'annonce récente des iPhone 15. Dotés d'un port USB-C, ces iPhone marquent un changement radical dans la connectique. Jusqu'à présent, l'ensemble des iPhone commercialisés étaient équipés d'un port Lightning, pour lequel les accessoires MagSafe ont été conçus initialement.

Plutôt que de proposer des versions adaptées à l'USB-C de ces accessoires, Apple a choisi d'arrêter leur commercialisation. Cette décision pourrait surprendre, mais elle s'explique par plusieurs facteurs :

Le MagSafe Duo montrait déjà quelques signes de faiblesses. Sa capacité de charge pour l'Apple Watch était notamment inférieure à celle que les modèles les plus récents peuvent accepter. De plus, des soucis de compatibilité étaient notés avec les modèles Pro Max de grande taille.

La transition vers l'USB-C avec l'iPhone 15 a sans doute été vue comme une opportunité pour Apple de faire le ménage dans sa gamme d'accessoires. Une succession à la batterie MagSafe est sans aucun doute en préparation, avec cette fois-ci le port USB-C.

Ces accessoires restent pour le moment disponibles sur des plateformes comme Amazon, tant que les stocks ne sont pas épuisés. Pour les amateurs de ces produits, c'est le moment de les acquérir avant qu'ils ne deviennent des objets de collection.

Rappelez-vous que quand le stock sera terminé, il n'y aura pas de réapprovisionnement, donc c'est le moment ou jamais de passer commande !

