Le chargeur de voyage 3 en 1 de Mophie avec MagSafe est supprimé de l'Apple Store en ligne

Sur l'Apple Store en ligne, on retrouve de nombreux accessoires compatibles MagSafe pour recharger son iPhone ou ses autres appareils Apple. Comme pour chaque accessoire, la firme de Cupertino a des exigences très élevées, dès qu'un accessoire pose un problème et enregistre une multitude de remontées négatives, Apple n'hésite pas à l'exclure de son site. C'est ce qui vient de se passer avec le chargeur de voyage 3 en 1 de l'accessoiriste Mophie !

Apple suspend la commercialisation de l'accessoire de Mophie

Mauvaise nouvelle pour l'accessoire MagSafe dédié aux voyages et déplacements de la marque Mophie, l'Apple Store en ligne et le site web ZAGG viennent d'interrompre la commercialisation de l'accessoire après une quantité très importante de clients mécontents lors de l'utilisation. Le chargeur voyage 3 en 1 de Mophie a fait l'objet de nombreux retours négatifs sur les forums de discussions, notamment celui d'Apple où énormément de clients expriment les désagréments rencontrés.



Le souci abordé par les utilisateurs est souvent le même, le chargeur a été dans l'incapacité à chaque fois de recharger dans la totalité un iPhone, une Apple Watch ou des AirPods, les clients expliquent que la charge commence, mais s'arrête pendant le cycle de recharge. Résultat, un iPhone à 10% arrive au 40% puis cesse de recharger !

Autre problème remonté par les possesseurs du chargeur de voyage 3 en 1 de Mophie, c'étaient des déconnexions et reconnexions répétitives de la charge, comme si une personne prenait l'appareil puis le posait. Après une multitude d'investigations, les équipes de Mophie en ont déduit que ce problème n'était pas une question matérielle, mais logicielle.



Le point commun entre tout les signalements, c'est que les soucis sont apparus chez tout le monde après une mise à jour logicielle. Beaucoup de clients ont expliqué être très satisfaits de ce chargeur spécial voyage, certains ont pu l'utiliser normalement pendant un an avant que les dysfonctionnements commencent.



Le revendeur ZAGG a mentionné avoir contacté les équipes Mophie et avoir obtenu comme réponse que l'accessoiriste prévoit de publier bientôt une mise à jour logicielle qui corrigera définitivement cette difficulté rencontrée. Dans la logique, l'Apple Store en ligne et ZAGG devraient réactiver la commercialisation de ce chargeur populaire dès la mise à jour déployée.



Le chargeur MagSafe de Mophie offre un chargement sans fil rapide jusqu'à 15 W, il fonctionne avec tous les iPhone compatibles MagSafe et il peut transformer n'importe quelle table en un centre de recharge avec des emplacements pour iPhone, Apple Watch et AirPods. Il possède un angle optimal pour le mode Nuit et une finition en tissu de qualité. Il est livré avec un câble USB-C, un étui de transport et un adaptateur mural.



