Des rendus de coques MagSafe pour les iPhone 17 Pro et Pro Max

Les derniers rendus de coques transparentes offrent le meilleur aperçu à ce jour du logo Apple repositionné et de la disposition repensée des aimants MagSafe pour l'iPhone 17 Pro et l'iPhone 17 Pro Max. Un chargement qui pourrait également toucher l’iPhone 17 Air, mais pas forcément l’iPhone 17 standard.

Des coques pour mieux se rendre compte

Des rumeurs circulent depuis longtemps sur les changements de design de l'iPhone 17 Pro, notamment un module de caméra allongé qui s'étend sur toute la largeur de l'appareil, avec le scanner LiDAR et le flash déplacés sur le côté droit. L'appareil devrait également adopter un cadre en aluminium au lieu du titane, similaire à celui de l'iPad Pro, avec une partie en verre sous le module de caméra pour permettre la recharge sans fil.



Récemment, il a été révélé que le logo Apple sera probablement repositionné au centre de ce dos en verre, apparaissant ainsi plus bas par rapport à la hauteur totale de l'appareil par rapport aux modèles précédents. Ce changement affecte l'apparence des accessoires MagSafe, car l'anneau magnétique des coques transparentes pourrait masquer le logo. Pour résoudre ce problème, Apple prévoirait de modifier la disposition distinctive des aimants MagSafe en y introduisant une interruption dans l'anneau pour laisser le logo visible.

Les derniers rendus du leaker connu sous le nom de "Majin Bu" sur X montrent l'iPhone 17 Pro et l'iPhone 17 Pro Max dans des coques transparentes, illustrant comment Apple envisage de modifier la disposition des aimants MagSafe pour permettre au logo repositionné d'être clairement visible dans sa nouvelle position, plus basse et centrée dans la découpe en verre.

Un lancement en septembre

L'iPhone 17 Pro et l'iPhone 17 Pro Max devraient être lancés cet automne, avec des améliorations incluant un appareil photo téléobjectif de 48 mégapixels, un appareil photo frontal de 24 mégapixels et la puce A19 Pro. On parle d’environ 15 nouveautés dont également une charge plus rapide, un refroidissement amélioré ou encore de 12 Go de RAM.