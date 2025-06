Les AirTags 2 sont imminents, avec trois nouveautés

Les AirTags 2 d'Apple, évoqués à de nombreuses reprises à la rubrique « rumeurs », sont apparemment à quelques semaines d'un lancement. Dans sa newsletter dominicale « Power On », outre iOS 26, Mark Gurman de Bloomberg a indiqué que le nouvel traqueur AirTag est "presque prêt", conformément à sa prédiction antérieure d'une sortie à la mi-2025.

Une évolution en douceur des AirTags

Gurman a précisé dans la section questions-réponses de sa newsletter qu'un lancement lors de la WWDC 25 était peu probable :

Le nouvel AirTag est presque prêt, ayant été préparé pour le lancement au cours des derniers mois, mais je ne considère pas cela comme particulièrement notable et il ne semble pas logique de le dévoiler au WWDC.

Alors qu'on ne devrait pas avoir de nouvelles des AirTags 2 ce soir, trois améliorations sont attendues pour la seconde génération :

Une puce Ultra Wideband de deuxième génération (U2), offrant une portée de suivi jusqu'à trois fois supérieure à celle de l'AirTag actuel.

Une intégration avec le Vision Pro et l'informatique spatiale.

Un haut-parleur plus résistant aux manipulations pour réduire l'utilisation des AirTags à des fins d'harcèlement.

Aucun changement majeur de design n'est prévu. L'AirTag original, annoncé lors d'un événement Apple en avril 2021, est vendu 39 € à l'unité ou 129 € pour un pack de quatre en France, sauf en promotion sur Amazon à partir de 29 €.

