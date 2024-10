L'Apple Pencil avec un port USB-C est en promotion

Vous débordez de créativité et vous avez envie de mettre à profit votre imagination pour dessiner ou écrire sur iPad ? Bonne nouvelle, c'est le moment de saisir une occasion concernant l'Apple Pencil. Apple propose en ce moment une belle promotion sur l'Apple Pencil avec le port USB-C ! Il faut savoir que les remises sur ce type d'accessoires ne sont pas fréquentes, cela ajoute un effet de rareté.

L'Apple Pencil est à -11% sur Amazon, un bon plan à saisir maintenant

Pour une durée temporaire, Apple propose l'Apple Pencil avec son port USB-C à seulement 79€ au lieu de 89€ sur Amazon France, ce qui représente une remise de 11%. La bonne nouvelle, c'est que les abonnés Amazon Prime peuvent profiter de la livraison 1 jour ouvré. Pour ceux qui le souhaitent, Amazon avance un paiement en 4 fois avec des frais de 2,3% inclus, ce qui permettra d'alléger le paiement, ce qui peut être pas mal avec les dépenses des vacances d'été !

L'Apple Pencil USB-C est l'une des dernières innovations en matière de stylet numérique chez Apple. Il est conçu pour offrir une précision et une polyvalence exceptionnelles aux utilisateurs d'iPad, en améliorant les capacités de dessin, de prise de notes et d'interaction globale avec les applications.

Les caractéristiques techniques

Voici tout ce qu'il faut savoir sur l'Apple Pencil USB-C, l'avant-dernière génération avant l'Apple Pencil Pro qui a été présenté récemment :

Connectivité USB-C : le passage à l'USB-C permet une recharge plus rapide et une compatibilité étendue avec les derniers modèles d'iPad qui adoptent également ce standard de connectivité. Sensibilité à la pression et à l'inclinaison : comme ses prédécesseurs, l'Apple Pencil USB-C détecte différents niveaux de pression et d'inclinaison, ce qui offre une expérience de dessin naturelle et variée. Faible latence : grâce à des améliorations logicielles et matérielles, le temps de latence est presque imperceptible, vous aurez une interaction fluide et réactive. Recharge rapide : une fonctionnalité clé est la capacité de recharger rapidement le stylet. Une courte période de charge peut fournir suffisamment de batterie pour une utilisation prolongée de plusieurs jours. Design ergonomique : le design reste élégant et ergonomique, adapté à une utilisation prolongée sans inconfort. Compatibilité et intégration : il est parfaitement intégré dans l'écosystème Apple, supportant des fonctionnalités spécifiques des applications comme les gestes, les raccourcis et les outils personnalisés.

L'Apple Pencil USB-C représente une évolution intéressante dans la gamme de stylets d'Apple, il offre une meilleure performance, une compatibilité élargie et une utilisation plus pratique. Si on reprend les termes marketing d'Apple, il est clairement destiné à devenir un outil indispensable pour les utilisateurs d'iPad cherchant à optimiser leur productivité et leur créativité.

