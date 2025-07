Lexar lance l'ES5, son SSD externe ultra rapide compatible MagSafe

Lexar enrichit son catalogue de SSD externes avec l'ES5, un modèle qui mise sur la praticité du MagSafe pour séduire les utilisateurs mobiles. Cette nouvelle solution de stockage portable s'adresse particulièrement aux créateurs de contenu qui jonglent entre différents appareils.

Un SSD pensé pour l'écosystème Apple

Le Lexar ES5 se distingue par sa compatibilité MagSafe native, permettant une fixation directe sur l'iPhone 15 Pro/Pro Max et les modèles iPhone 16 Pro/Max. Cette approche magnétique transforme l'expérience utilisateur en éliminant les manipulations fastidieuses de câbles. Le SSD peut également se fixer sur un MacBook Pro via une plaque adhésive fournie.

Côté performances, l'ES5 affiche des vitesses théoriques de 2000 Mo/s en lecture et écriture grâce à son contrôleur USB 3.2 Gen 2x2. Cependant, la réalité technique d'Apple tempère ces ambitions : les puces Apple ne supportent que l'USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s), limitant les transferts à environ 1 Go/s. Plus problématique encore, les iPhone 15 et 16 classiques restent bridés à l'USB 2.0, réduisant drastiquement les performances. Evidemment, le SSD est USB-C et ne sera pas compatible sans adaptateur avec les iPhone Lightning.

Robustesse et polyvalence au programme

Lexar a conçu l'ES5 pour résister aux aléas du terrain avec une certification IP65 et une résistance aux chutes jusqu'à 3 mètres. Son châssis en silicone protège efficacement les composants internes tout en offrant une prise en main agréable.

Le fabricant a particulièrement soigné l'aspect pratique avec un câble USB-C volontairement court qui peut servir de lanière. L'application Lexar, compatible iOS et Android, facilite les sauvegardes automatiques et la gestion des fichiers.

Proposé à 149,99 € en 1 To et 219,99 € en 2 To, l'ES5 affiche un tarif légèrement supérieur à la moyenne des SSD externes, justifié par ses spécificités magnétiques et sa robustesse. Un positionnement qui questionne néanmoins face aux limitations matérielles d'Apple.

