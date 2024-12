Officiel : l'USB-C devient le port de charge universel en Europe

Nous vous le rapportions fin 2023, l'Union européenne impose sa solution quant au casse-tête de la multiplication des ports et des standards de câbles. À partir d'aujourd'hui, en ce samedi 28 décembre, l'USB-C devient le standard universel pour la recharge des appareils électroniques en France et dans l'UE. Une mesure qui touche particulièrement Apple, longtemps réticent à abandonner son connecteur Lightning introduit avec l’iPhone 5.

Un grand changement pour l'écosystème mobile

Cette nouvelle réglementation concerne un large éventail d'appareils électroniques : smartphones, tablettes, écouteurs sans fil, consoles de jeux portables, appareils photos numériques, liseuses, claviers et souris sans fil. Tous les nouveaux produits mis en vente devront être équipés d'un port USB-C permettant une charge jusqu'à 100 watts. Les ordinateurs portables suivront le mouvement à partir du 26 avril 2026. A noter que le port MagSafe des MacBook n'est pas concerné dans la mesure où l'USB-C reste un port de charge alternatif.



Pour Apple, ce changement marque un tournant historique. Après avoir longtemps résisté, arguant que cette standardisation pourrait "étouffer l'innovation", la firme de Cupertino a finalement adopté l'USB-C avec ses iPhone 15 en 2023. Un changement qui s'est étendu à l'ensemble de sa gamme de produits, y compris les AirPods et les accessoires comme les périphériques Mac dernièrement. C’est d’ailleurs pour cela qu’elle vient de cesser la vente des iPhone 14 et iPhone SE, les derniers modèles avec port Lightning dans sa gamme.

Des bénéfices environnementaux et économiques promis

L'impact de cette mesure devrait être considérable sur le plan environnemental. Selon les estimations de la Commission européenne, cette standardisation permettrait de réduire les déchets électroniques de 11.000 tonnes par an dans l'Union européenne. En termes financiers, les économies pour les consommateurs européens sont évaluées à environ 250 millions d'euros annuels.



Un autre changement majeur concerne la vente des appareils : les constructeurs devront proposer leurs produits avec ou sans chargeur, laissant le choix au consommateur. Un pictogramme sur l'emballage indiquera clairement si un chargeur est inclus ou non. Cette mesure vise à réduire l'accumulation inutile de chargeurs, même s'il risque d'y avoir des problèmes de compatibilité. Dans le monde Android il existe des dizaines de standard de charge et tous ne sont pas supportés par n'importe quel chargeur, ce qui risque de freiner encore plus l'adoption de nouveaux standards.



En France, l'Agence nationale des fréquences (ANFR) sera chargée de veiller au respect de ces nouvelles règles, avec des contrôles prévus dans les points de vente et les entrepôts. Une période de transition est prévue pour les stocks existants, notamment pour les appareils reconditionnés entrés sur le territoire européen avant la date butoir. En tout cas, les vendeurs de câbles USB-C ont de beaux jours devant eux.



Enfin, ne jetez pas vos câbles Lightning et/ou micro-USB à la poubelle ! Apportez-les idéalement en Apple Store, ou dans tout magasin d'électronique (Fnac, Boulanger, LDLC...), ils sauront les recycler et les valoriser. Sinon, conservez-les, ils pourront vous êtes d'une grande aide de temps à autre.

