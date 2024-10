Apple passe à l'USB-C pour les Magic Mouse, Magic Keyboard et Magic Trackpad

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de périphériques Apple ! En même temps que le nouvel iMac, la firme a annoncé des versions mises à jour de sa Magic Mouse, de son Magic Keyboard et de son Magic Trackpad. La principale évolution ? Ces accessoires sont désormais équipés de ports de charge USB-C, alors que les modèles précédents utilisaient du Lightning.

Le grand saut vers l'USB-C

Apple fournit la Magic Mouse et le Magic Keyboard dans la boîte de l'iMac M4, le Magic Trackpad restant une option. Mais ces périphériques emblématiques étaient jusqu'ici les derniers à résister à la transition vers l'USB-C. Il est désormais possible de les acheter séparément pour les utiliser avec un Mac mini par exemple.

Cela peut sembler anecdotique, mais c'est un tournant important. Voilà des années qu'Apple équipe ses Mac de ports USB-C. Les différents modèles d'iPad ont suivi le mouvement, tout comme les derniers iPhone depuis l'an dernier. Pourtant, même les iMac tout récents étaient livrés avec des périphériques Lightning, mais Apple vient enfin de corriger cette incohérence.

Pas de révolution, mais l'essentiel est là

Avec ce nouvel iMac M4, Apple a gardé le design général de sa Magic Mouse, de son Magic Keyboard et de son Magic Trackpad. Pas de changement radical en vue. Il faudra toujours recharger sa souris sans fil par l'arrière, mais avec un câble USB-C cette fois. Pas de recharge sans fil ou MagSafe.

Mais l'important est là : chaque accessoire utilise désormais l'USB-C pour se recharger, au lieu du Lightning. Un détail qui va grandement simplifier la vie des utilisateurs, en unifiant enfin les connectiques. Finalement, Apple fait comme les AirPods Pro 2 ou les AirPods Max qui sont passés à l'USB-C sans aucune nouveauté à part entière.

Disponibilité et prix

Vous pouvez d'ores et déjà précommander le nouvel iMac, pour une livraison à partir du 8 novembre.De plus, il est également possible d'acheter les nouveaux accessoires USB-C séparément sur l'Apple Store sans avoir besoin d'attendre la sortie de l'iMac.

Côté tarifs, quelques petites augmentations : la Magic Mouse est toujours à 85€ tandis que sa version noire est vendue 119€ (+10€), le Magic Trackpad coûte 135€ en blanc et 169€ en noir (respectivement +4 et 14€ qu'auparavant). Le Magic Keyboard avec Touch ID, lui est à un tarif de 199€ en blanc et 229€ en noir (+14 et 24€). Chez Apple, la couleur noir se paye.

Avec cette transition, la firme de Cupertino franchit une nouvelle étape dans l'adoption de l'USB-C. Ses accessoires pour Mac étaient le dernier bastion à résister. C'est désormais de l'histoire ancienne !