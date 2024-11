Pas de Magic Mouse USB-C ou de Magic Keyboard USB-C sans macOS à jour

Apple a profité de la sortie de ses nouveaux Mac M4 cette semaine pour renouveler ses accessoires Magic (souris, trackpad et clavier) en version USB-C, sonnant le glas du port Lightning. Mais attention si vous comptez les acheter dès maintenant pour votre Mac actuel : une mise à jour logicielle semble indispensable pour les faire fonctionner correctement.

Une compatibilité trompeuse ?

Sur son site web, Apple indique que ses nouveaux accessoires Magic USB-C sont compatibles avec OS X El Capitan 10.11 ou version ultérieure. Pourtant, de nombreux utilisateurs rapportent des problèmes de fonctionnement sur des versions plus anciennes de macOS.

Sebastiaan de With, développeur de l'app Halide, a par exemple constaté que son nouveau Magic Trackpad USB-C ne défilait pas et ne se jumelait pas correctement avec son Mac. D'autres témoignages sur les forums de MacRumors font état de touches de fonction et de Touch ID inopérants sur le Magic Keyboard, ou encore de défilement et gestes non fonctionnels sur la Magic Mouse et le Magic Trackpad.

Le point commun entre tous ces utilisateurs mécontents ? Ils n'étaient pas sous macOS Sequoia 15.1, la dernière version en date. Ceux ayant fait la mise à jour ont vu les soucis disparaître comme par magie. Étrangement, même la bêta 1 de macOS 15.2 semble poser problème avec les nouveaux périphériques.

Un correctif logiciel à venir ?

Apple a-t-elle mal renseigné la compatibilité de ses accessoires USB-C ? Ou compte-t-elle déployer rapidement une mise à jour logicielle (voire un firmware) pour les rendre opérationnels sur des versions plus anciennes de macOS ? Mystère.

Quant à macOS 15.2, actuellement en bêta, il est probable que le support des Magic Mouse, Trackpad et Keyboard USB-C n'ait pas encore été intégré et qu'il le soit dans une prochaine bêta. C'est comme si Apple n'avait pas prévu de sortir ces "nouveaux" périphériques. Les développeurs devront prendre leur mal en patience.

En attendant, si vous venez d'acquérir un de ces accessoires flambant neufs, la seule solution pour en profiter pleinement semble de passer à macOS Sequoia 15.1. Pas de panique cependant, tous les Mac compatibles avec ces périphériques peuvent installer cette version, y compris certains modèles Intel.