Le contrôle vocal de la future Magic Mouse 3 est plausible

Mark Gurman a confirmé l’hypothèse qu’une future version de la Magic Mouse avec commande vocale pour l’intégration de l’IA « a du sens », bien qu’il assure ne pas avoir pu corroborer l’information. En fait, il s’appuie simplement sur les propos du leaker coréen « yeux1222 » qui a également évoqué le taux de rafraîchissement de l’iPhone 17 standard.

Le leaker, souvent bien renseigné, a affirmé hier qu’Apple avait développé un prototype de Magic Mouse 3 doté d’une combinaison de commandes tactiles, vocales et gestuelles. Cependant, le journaliste de Bloomberg a répondu sur les réseaux sociaux, suggérant que même si ces fonctionnalités s’alignent sur les avancées de l’IA de l’entreprise, la rumeur semble provenir d’une mauvaise traduction d’un rapport qu’il a lui-même partagé plus tôt en décembre sur la mise à jour de la Magic Mouse.

Néanmoins, Gurman a réitéré qu’Apple accorde la priorité à une conception plus ergonomique et à de nouveaux gestes dans sa prochaine Magic Mouse, bien qu’il n’ait pas confirmé le contrôle vocal. Notre confrère ajoute que le clavier, le Magic Keyboard, suivra la même trajectoire.

Voice control in the new Magic Mouse I wrote about this month makes sense in light of AI — and the fact that Apple is on a decade-plus cycle. From what I’ve heard, big focus is ergonomics and gestures (relocated USB-C too). I’d expect a new keyboard too. https://t.co/FtUcR2Yqdj