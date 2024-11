iMac M4 : adieu le combo Magic Trackpad + Magic Mouse assortis

Le nouvel iMac M4 d'Apple est disponible en précommande avant son arrivée ce vendredi, mais une subtile modification du processus d'achat n'a pas échappé aux utilisateurs les plus attentifs. Contrairement aux modèles précédents, il n'est désormais plus possible d'acquérir à la fois le Magic Trackpad et la Magic Mouse dans la même commande. Un choix qui risque de frustrer les amateurs d'accessoires assortis.

Clavier, souris ou trackpad : il faudra choisir

Depuis toujours, l'iMac est livré avec deux accessoires : le Magic Keyboard dans la configuration de votre choix, et au choix, un Magic Trackpad ou une Magic Mouse. Une combinaison logique, la plupart des utilisateurs n'ayant pas besoin des deux périphériques de pointage.

Mais jusqu'ici, les plus pointilleux pouvaient tout de même opter pour le combo trackpad + souris directement lors de l'achat de leur iMac, pour un bureau parfaitement coordonné et de la même couleur. Une possibilité qui semble avoir disparu avec l'iMac M4 selon des témoignages sur Reddit.

Pas d'accessoires assortis à l'unité

Bien sûr, il est toujours possible d'acheter séparément une Magic Mouse ou un Magic Trackpad en complément. Mais ces versions "standalone" ne sont proposées qu'en blanc et noir, contrairement aux coloris spécifiques inclus avec l'iMac. Impossible donc d'avoir le trio clavier, souris et trackpad dans la même teinte que votre tout nouvel ordinateur — à mon d'acheter un autre iMac.

On ignore ce qui a motivé ce changement chez Apple, au-delà d'une volonté de simplifier le processus d'achat. Mais c'est un coup dur pour ceux qui aiment alterner entre trackpad et souris dans leur workflow quotidien, tout en gardant une cohérence esthétique. A l'avenir, peut-être qu'Apple proposera ses périphériques dans de nouvelles couleurs sans forcer à acheter un iMac ?