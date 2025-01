Un Magic Trackpad pour Windows est disponible avec le HyperSpace Pro

Le Magic Trackpad d'Apple va enfin avoir de la concurrence ! Hyper, une marque appartenant à Targus, vient d'annoncer au CES 2025 le HyperSpace Trackpad Pro, un trackpad haptique premium destiné principalement aux utilisateurs Windows. Si ce périphérique s'inspire clairement du Magic Trackpad d'Apple, il apporte plusieurs innovations intéressantes qui pourraient bien séduire les créatifs.

Un trackpad premium avec des fonctionnalités avancées

Le HyperSpace Trackpad Pro se distingue par ses capacités de personnalisation poussées. Il permet aux utilisateurs de configurer des raccourcis et des gestes personnalisés, y compris des actions spécifiques pour différentes applications comme la suite Adobe, Figma, Microsoft Excel ou PowerPoint. Par exemple, il est possible d'assigner un coin du trackpad pour ajouter une nouvelle diapositive dans PowerPoint ou définir un geste à deux doigts pour entrer en mode présentation.



D'un point de vue technique, ce trackpad propose plusieurs avancées par rapport au Magic Trackpad d'Apple. Il peut détecter jusqu'à 10 doigts simultanément (contre 4 pour Apple) et dispose d'un taux de rafraîchissement de 240 Hz garantissant une excellente réactivité. Les utilisateurs peuvent également ajuster le retour haptique, la sensibilité à la pression et personnaliser les modes sonores selon leurs préférences.

Une compatibilité Mac limitée et des premiers retours mitigés

Vendu au même prix que le Magic Trackpad d'Apple (129,99$), le HyperSpace Trackpad Pro sera disponible au second trimestre 2025 sur le site officiel de la marque. Si le périphérique est principalement conçu pour Windows, Hyper prévoit d'ajouter une "compatibilité basique" avec macOS via une mise à jour plus tard dans l'année. Toutefois, les fonctionnalités avancées de gestes du Magic Trackpad ne seront probablement pas disponibles sur Mac.



Les premiers retours de PCWorld sont pour l'instant mitigés. Lors d'une démonstration au CES, le représentant d'Hyper devait "pratiquement s'appuyer sur le trackpad pour activer les clics et cliquer de façon répétée pour effectuer des actions basiques". La marque précise néanmoins qu'il s'agit d'une version bêta et que ces problèmes devraient être résolus d'ici la sortie.



Avec des dimensions de 160 x 98 mm, le HyperSpace Trackpad Pro est légèrement plus compact que le Magic Trackpad d'Apple (160 x 115 mm). Il dispose également de repose-poignets magnétiques détachables pour plus de confort. Si les problèmes de jeunesse sont corrigés d'ici sa sortie, ce trackpad pourrait bien devenir une alternative intéressante au Magic Trackpad, particulièrement pour les utilisateurs Windows à la recherche d'un périphérique premium et personnalisable.