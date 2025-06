Un PC portable Nvidia ARM arrive chez Alienware fin 2025

L'écosystème gaming sur PC s'apprête à vivre une transformation majeure avec l'arrivée prochaine de Nvidia dans le segment des processeurs ARM. Cette initiative pourrait bien redistuer les cartes face aux géants Intel, AMD et Qualcomm. Peut-être enfin une alternative crédible aux MacBook à puce M ?

Une alliance stratégique avec MediaTek et Alienware

Nvidia franchit une nouvelle étape en développant sa première puce APU (Accelerated Processing Unit) en collaboration avec MediaTek. Cette alliance n'est pas fortuite : les deux entreprises avaient déjà travaillé ensemble sur des Chromebooks GeForce ARM en 2021, et MediaTek apporte son expertise dans les processeurs compacts tandis que Nvidia maîtrise parfaitement les GPU.

L'APU combinera un CPU ARM personnalisé avec un GPU basé sur l'architecture Blackwell, la même qui équipe les nouvelles GeForce RTX 5000. Dell, via sa marque gaming Alienware, bénéficierait d'une exclusivité temporaire pour le lancement, prévu entre fin 2025 et début 2026. Cette stratégie permet à Nvidia de tester son produit dans un environnement maîtrisé avant d'élargir à d'autres constructeurs.

Un défi énergétique et de performance

L'aspect le plus impressionnant de ce projet réside dans ses promesses d'efficacité énergétique. Selon les rumeurs, cette APU pourrait fonctionner avec seulement 65W tout en délivrant des performances équivalentes à un laptop RTX 4070 de 120W. Cette prouesse technique révolutionnerait le secteur en permettant des designs plus fins et des systèmes de refroidissement simplifiés.

Pour Apple, cette évolution confirme la pertinence de sa transition vers ARM avec les puces M. Les MacBook ont prouvé qu'il était possible d'allier performances élevées et autonomie exceptionnelle, inspirant visiblement la concurrence PC à explorer cette voie. L'entreprise de Tim Cook garde encore plusieurs années d'avance et la concurrence peine à rattraper son retard.

Une réponse à Qualcomm et Windows on ARM

Cette initiative vise directement Qualcomm, dont les puces Snapdragon X peinent encore à convaincre les gamers en raison des limitations de l'émulation Prism pour les jeux Windows. En intégrant son propre GPU, Nvidia espère contourner ces problèmes de compatibilité et offrir une expérience gaming native sur Windows ARM, un défi que même Apple n'a pas encore totalement relevé pour le jeu sur Mac.



Source