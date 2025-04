Merci l'UE, Windows 11 tourne sur iPad !

Grâce à la loi sur les marchés numériques (DMA) de l'Union européenne, un développeur a réussi à faire fonctionner Windows 11 ARM sur un iPad Air M2 via le logiciel d'émulation UTM, comme démontré dans une vidéo YouTube partagée par NTDev sur X. Il est certain que cette petite prouesse est également possible sur iPad mini et iPad Pro.

Une possibilité de plus pour les clients Apple

Les changements réglementaires de la loi DMA (Digital Market Act) ont simplifié le chargement d'applications (sideloading) sur iOS et iPadOS, permettant aux utilisateurs d'accéder à des boutiques d'applications tierces comme AltStore Classic. Cela facilite l'installation d'UTM avec le support de la compilation JIT (Just-In-Time), la technologie clé de cette émulation, la même que pour l'émulateur Switch par exemple. UTM traduit le code Windows en instructions ARM, contournant les restrictions d'iPadOS sur la virtualisation directe.

NTDev a utilisé l'application StikDebug d'AltStore pour activer la compilation JIT en arrière-plan, garantissant un fonctionnement fluide sans nécessiter de jailbreak.



Pour optimiser les performances, NTDev a utilisé Tiny11, une version allégée de Windows 11 avec moins de logiciels préinstallés, réduisant les besoins en RAM et en stockage. Bien que NTDev qualifie les performances de "plutôt correctes", la vidéo suggère que cela ne remplace pas encore un PC.



Ce n’est pas la première fois que Windows 11 fonctionne sur des appareils non conventionnels ; il a déjà été démontré sur des tablettes Android OnePlus et Xiaomi, entre autres. Il est également possible de le faire tourner sur Mac Mx via VMWare Fusion et Parallels Desktop.



Voici la vidéo de démonstration :