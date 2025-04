L'AltStore Classic simplifie l'installation d'apps non validées par Apple

AltStore PAL, la boutique alternative disponible officiellement dans l'Union européenne depuis un an, franchit une nouvelle étape en permettant désormais d'installer AltStore Classic. Cette mise à jour facilite considérablement l'installation d'applications non notarisées par Apple, comme les émulateurs de consoles ou les logiciels de virtualisation. Mais attention, ce n'est pas encore une solution totalement simplifiée pour le grand public.

Une porte vers les applications non autorisées par Apple

AltStore PAL célèbre son premier anniversaire avec l'intégration d'AltStore Classic. Cette version "classique" permet le sideloading d'applications non notarisées par Apple, comme l'émulateur GameCube/Wii DolphiniOS ou l'utilitaire de machines virtuelles UTM.

Contrairement à la version originale d'AltStore Classic, cette nouvelle mouture notarisée présente plusieurs avantages significatifs :

Elle n'expire jamais

Elle ne compte pas dans la limite des 3 applications installables

Elle ne nécessite pas d'ordinateur pour être installée ou mise à jour

Cependant, l'installation d'applications via AltStore Classic reste un processus technique. Il faut toujours utiliser AltServer sur un Mac, connecter son appareil en USB, fournir ses identifiants Apple et l'UDID de son iPhone ou iPad. Les développeurs recommandent d'utiliser un compte Apple "jetable", car le programme l'utilise uniquement pour obtenir des autorisations auprès d'Apple qui pourrait bloquer le compte à terme.

StikDebug : le JIT enfin accessible sur iOS

La mise à jour introduit également StikDebug, une application permettant d'activer la compilation JIT (Just-In-Time) pour les applications sideloadées. Cette fonctionnalité est cruciale pour de nombreux émulateurs qui nécessitent le JIT pour offrir des performances acceptables.

Apple restreint habituellement l'accès au JIT pour des raisons de sécurité, car cette technologie permet la génération de code natif qui échappe à la vérification d'Apple. StikDebug contourne cette limitation, mais nécessite une configuration initiale assez technique :

Générer un fichier d'appairage avec l'outil jitterbugpair depuis un Mac ou PC Transférer ce fichier vers l'appareil iOS Configurer un profil VPN spécial pour que l'appareil puisse se connecter à lui-même

Une solution pour les bidouilleurs, pas pour tout le monde

Si la mise à jour d'AltStore PAL représente une avancée pour les utilisateurs souhaitant s'affranchir des limitations d'Apple, elle soulève également des questions concernant la sécurité et le piratage. Certains utilisateurs pourraient exploiter ces outils pour installer des versions crackées d'applications populaires comme Spotify ou YouTube, contournant ainsi les systèmes de paiement et les abonnements premium.

Happy Birthday AltStore PAL!! 🎉🎂



PAL launched 1 year ago today, so to celebrate we’re bringing back a Classic… AltStore Classic!



Download AltStore Classic in AltStore PAL to sideload 100s of “non-notarized” apps, including some favorites that use JIT like @DolphinforiOS🐬 pic.twitter.com/9GpZwCkgqK — AltStore.io (@altstoreio) April 17, 2025

Pour l'instant, ces solutions restent principalement destinées aux utilisateurs avertis et aux développeurs. Le processus d'installation et de configuration demeure suffisamment complexe pour dissuader l'utilisateur moyen, mais il représente néanmoins une brèche dans l'écosystème fermé d'Apple — brèche voulue par les régulateurs européens via le DMA.

Pour Apple, qui a longtemps mis en avant la sécurité de son écosystème fermé, cette évolution imposée par la réglementation européenne constitue un défi. La firme pourrait tenter de révoquer l'autorisation d'AltStore Classic, mais risquerait alors un conflit avec les régulateurs européens. De notre côté, on se demande vraiment comme les développeurs de l'AltStore ont pu obtenir l'autorisation d'Apple pour mettre en ligne la version Classic. Soit Apple a très peur du DMA, soit l'AltStore Classic a appuyé le fait l'app ne contenait rien d'illégal en soi, et que les utilisateurs sont libres d'en faire ce qu'ils en veulent.



Pour télécharger AltStore, rendez-vous sur https://altstore.io depuis votre iPhone. Et pour en savoir plus, consultez notre article complet sur AltStore Pal.