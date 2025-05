Kraken lance des actions Apple tokenisées

Kraken, l’une des plus grandes plateformes de cryptomonnaies au monde, franchit une nouvelle étape en lançant des actions tokenisées, dont celles d’Apple. Cette innovation vise à permettre aux investisseurs internationaux d’acheter et d’échanger des versions numériques d’actions traditionnelles, 24h/24 et 7j/7, via la blockchain.

Kraken innove en bourse

Le 22 mai 2025, Kraken, l’une des principales plateformes d’échange de cryptomonnaies, a annoncé le lancement prochain de “xStocks”, une nouvelle gamme de tokens représentant plus de 50 actions et ETF américains, dont des géants comme Apple, Tesla et Nvidia. Cette initiative vise à offrir aux investisseurs internationaux un accès simplifié et continu aux marchés boursiers américains, en contournant les contraintes traditionnelles telles que les horaires de marché limités et les frais élevés.

Qu’est-ce que les xStocks ?

Les xStocks sont des tokens numériques émis sur la blockchain Solana, chacun représentant une action ou un ETF spécifique. Ces tokens sont adossés à des titres réels détenus par la société suisse Backed Finance, garantissant ainsi une correspondance directe entre le token et l’actif sous-jacent. Les détenteurs de xStocks peuvent échanger leurs tokens contre la valeur en espèces correspondante, assurant une parité de prix avec les marchés traditionnels.

Contrairement à la détention directe d’actions, les xStocks ne confèrent pas de droits de vote ni de dividendes. Ils fonctionnent davantage comme des stablecoins adossés à des actifs réels, permettant aux investisseurs de spéculer sur les mouvements de prix des actions sans posséder les titres eux-mêmes.

Pourquoi tokeniser les actions ?

L’objectif principal de Kraken est de démocratiser l’accès aux marchés boursiers américains pour les investisseurs non américains. Actuellement, l’achat d’actions américaines depuis l’étranger peut s’avérer complexe, coûteux et lent, en raison des frais de courtage élevés et des délais de règlement prolongés. En introduisant les xStocks, Kraken propose une solution permettant des transactions instantanées, disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, indépendamment des horaires des marchés traditionnels.

Cette approche vise à réduire les frictions et à offrir une alternative plus flexible et économique aux méthodes d’investissement traditionnelles, en particulier pour les investisseurs des régions telles que l’Europe, l’Amérique latine, l’Afrique et l’Asie, où le service sera initialement déployé.

Conformité réglementaire et précédents

Kraken est conscient des défis réglementaires associés à la tokenisation des titres financiers. En 2021, Binance avait tenté une initiative similaire en proposant des versions tokenisées d’actions comme Tesla, mais avait dû y mettre fin en raison de pressions réglementaires. Pour éviter des obstacles similaires, Kraken collabore activement avec les régulateurs de chaque juridiction afin de garantir la légalité de l’offre des xStocks.

Cette démarche s’inscrit dans un contexte plus large où la tokenisation des actifs financiers gagne en popularité, avec des entreprises comme BlackRock et Franklin Templeton explorant également des solutions similaires.

