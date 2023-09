Bourse : un service de négociation d'actions développé par Apple devait voir le jour en 2022

1 com

Depuis de nombreuses années, Apple propose aux utilisateurs d'iPhone de suivre ce qui se passe en Bourse grâce à l'application "Bourse" disponible sur chaque iPhone. Toutefois, Apple a voulu aller encore plus loin l'année dernière en proposant un service où chaque utilisateur d'iPhone aurait pu acheter et vendre des actions. Malheureusement, le projet a été suspendu.

Le projet d'Apple avec la bourse

2022 devait marquer l'entrée audacieuse d'Apple dans le monde de la négociation d'actions. Un projet audacieux, développé conjointement avec Goldman Sachs, promettait d'intégrer un service de trading directement à l'iPhone. Mais, contre toute attente, la firme de Cupertino a décidé de ne pas aller plus loin.

L'origine de cette ambition remonte à 2020, à l'apogée des applications de trading telles que Robinhood. En capitalisant sur cette vague, Apple cherchait à offrir un outil intégré à ses utilisateurs pour les transactions boursières. La vision était claire et le lancement était prévu pour 2022.

Tout semblait aller pour le mieux. D'après CNBC, une grande partie du service était déjà prête, n'attendant que le feu vert pour être déployée. Mais voilà, la réalité économique a changé la donne. Avec une montée des taux d'intérêt et un marché vacillant, Apple a préféré la prudence, soucieux des risques financiers pour sa base d'utilisateurs.



La réorientation fut rapide. Au lieu de se lancer dans le trading, Apple et Goldman Sachs ont misé sur une valeur sûre : une fonction d'épargne à haut rendement pour l'Apple Card. Et ce choix s'est avéré gagnant, car cette nouvelle fonctionnalité a été chaudement accueillie par les consommateurs.

