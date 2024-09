Apple lance des modèles reconditionnés d’iPad Pro M2 et d’iPad Air M1 de 2022

Apple a commencé à proposer des modèles certifiés reconditionnés d’iPad Pro et d’iPad Air 2022 dans sa boutique en ligne aux États-Unis pour la première fois. Si la France et l’Europe ne sont pas concernés, il y a de fortes chances pour que ce soit le cas dans les prochaines semaines.

Apple a pris son temps

Quelques mois après avoir renouvelé les deux modèles, avec l’iPad Pro M4 et son écran OLED ainsi que l’iPad Air M2 pour la première fois disponible en 13 pouces, Apple propose leurs prédécesseurs en version reconditionnée, c’est à dire d’occasion et remis à neuf. Et c’est forcément moins cher. Mais Apple a pris son temps, plus de deux, alors que par exemple le récent MacBook Pro M3 figure déjà en reconditionné.



Les modèles disponibles sur le refurb incluent l’iPad Pro de quatrième génération avec écran de 11 pouces et puce M2, l’iPad Pro de sixième génération avec écran de 12,9 pouces et puce M2, ainsi que l’iPad Air de cinquième génération avec puce M1, tous proposés avec différentes capacités de stockage et couleurs. Ces appareils reconditionnés sont vendus entre 15 % et 20 % moins chers que leur prix initial.

Apple avait d’abord introduit l’iPad Air 5 en mars 2022, suivi des iPad Pro M2 en octobre de la même année.

Les conditions du refurb

Les iPads reconditionnés sont livrés avec une nouvelle batterie, une coque extérieure neuve, une boîte blanche, des manuels et des accessoires comme un câble de charge USB-C et un adaptateur secteur. Apple garantit que ces appareils sont soumis à un nettoyage approfondi, une inspection et des tests de fonctionnalité complets.



En outre, ces appareils reconditionnés bénéficient d’une garantie limitée d’un an, d’une politique de retour de 14 jours, et sont éligibles à la couverture AppleCare+. Une bonne chose pour acheter en toute sérénité.



L’autre solution étant de guetter les promotions que l’on déniche tout au long de l’année, soit sur ces « anciens » modèles, soit parfois sur les plus récents. À noter que le programme Amazon Renewed propose actuellement l’iPad Air M1 à seulement 430 €, également avec un an de garantie.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.