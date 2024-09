Apple vend des MacBook Pro M3 reconditionnés aux USA (màj : France aussi)

Les nouveaux MacBook Pro M3 ont beau avoir été annoncés et lancés le 31 octobre dernier, Apple en propose déjà sur son refurb américain. Les clients outre-Atlantique peuvent ainsi acheter un MacBook Pro M3 de 14 ou 16 pouces à prix réduit dans la boutique de produits reconditionnés d'Apple. Une première pour un produit équipé des puces M3.



: la France peut désormais profiter des MacBook Pro M3 reconditionnés à partir de 1 699 €, ce qui est une très bonne affaire.

Toutes les variantes de la puce M3

Comme constaté sur le site refurb, les modèles de base équipés de la puce M3 sont disponibles, tout comme les versions haut de gamme du MacBook Pro.

Les prix commencent à 1 359 $ pour le modèle de base avec la puce M3, 8 Go de RAM et 512 Go de SSD - soit une réduction de 240 $ par rapport au prix normal de 1 599 $ pour ce modèle (qui démarre à 1 999 € en France). En ce qui concerne la version M3 Pro reconditionnée, les prix commencent à 1 599 dollars, contre 1 899 dollars, soit - 300 euros. Pour la version M3 Max, l'économie peut grimper à plus de 500 dollars en achetant un modèle reconditionné. Les variantes 14 et 16 pouces sont disponibles.



Pour mémoire, la puce M3 est gravée en 3 nm contre 5 nm pour la puce M2, et c'est surtout la partie graphique qui y gagne. Le nouveau GPU de la série M3 est bien plus rapide, et comprend aussi des fonctionnalités telles que la mise en cache dynamique, le ray tracing et bien d'autres encore, afin d'offrir le plus grand bond en avant en termes de performances graphiques. Apple affirme que le M3 Pro est jusqu'à 20 % plus rapide que l'équivalent M2 de la génération précédente. Quant à la M3 Max, elle est jusqu'à deux fois plus rapide que la M2 Max.



Les américains peuvent également trouver les deux options de couleur : argent et space black (ou space gray selon la version).

Les produits reconditionnés chez Apple

Les produits reconditionnés certifiés Apple sont des appareils d'occasion soumis à un processus de reconditionnement rigoureux d'Apple avant d'être proposés à la vente. Les unités remises à neuf sont expédiées dans une boîte spéciale avec les accessoires d'origine (dans ce cas, un câble USB-C et un adaptateur d'alimentation) et une garantie d'un an.



L'achat d'un produit remis à neuf est une bonne idée sur les derniers modèles, permettant d'économiser tout en profitant d'une garantie Apple. Visuellement, il est impossible de distinguer un appareil du refurb d'un appareil de l'Apple Store.



Seul hic, la disponibilité et les prix peuvent varier d'un pays à l'autre. Pour les français, en attendant d'avoir une mise à jour du refurb, sachez qu'Amazon propose une jolie promotion à 1 887 € pour le MacBook Pro M3 de 14 pouces (au lieu de 1 999 €).

