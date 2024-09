Apple vend déjà des MacBook Air M3 reconditionnés sur le refurb

Depuis hier soir, Apple a commencé à vendre des versions reconditionnées des récents MacBook Air M3. Lancés en mars dernier, ils sont déjà disponibles sur le refurb d'Apple avec un prix réduit, mais une garantie quasiment au niveau du neuf. De quoi se laisser tenter... ou pas.

Le MacBook Air M3 baisse de prix chez Apple

Sur la boutique française, le MacBook Air M3 13 pouces reconditionné est proposé à partir de 1099 €, contre 1 299 €, tandis que le MacBook Air M3 15 pouces reconditionné est proposé à partir de 1 259 €, contre 1 479 €.



Moins de trois mois après le lancement officiel, Apple propose quasiment toutes les configurations de MacBook Air 2024 dans les deux tailles, avec des options de mise à niveau pour plus de mémoire et de stockage. Une aubaine pour ceux qui cherchaient une réduction. Les stocks sont évidemment limités, mais, à date, vous avez l'embarras du choix.

Le reconditionné chez Apple

Les Mac reconditionnés d'Apple sont quasiment identiques aux produits neufs. Ils sont soumis à un processus de remise à neuf qui comprend des tests de fonctionnalité complets, le remplacement de tout module défectueux (y compris la coque si besoin), ainsi qu'un nettoyage et une inspection approfondis. Les produits du refurb sont éligibles à l'AppleCare+ et bénéficient de la même période de retour de 14 jours que les appareils Apple neufs.

Les nouveautés du MacBook Air M3

Les MacBook Air 2024 ne présentent pas de mise à jour du design, le rafraîchissement étant axé sur la puce M3 améliorée, qui est jusqu'à 30 % plus rapide que la puce M2 de la génération précédente. On trouve également des basses améliorés sur le modèle de 15 pouces et, dans toutes les tailles, le support du Wi-Fi 6E ainsi que de deux écrans externes. C'est le meilleur rapport qualité / prix de la gamme, le M3 est notamment capable de faire tourner la plupart des jeux.



Si vous préférez les modèles neufs, rappelons qu'une promotion est en cours : 1 199 € le MacBook Air M3 au lieu de 1 299 €.