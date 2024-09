Apple vend des AirPods Pro 2 USB-C reconditionnés sur le refurb

Apple a lancé cette semaine les nouveaux AirPods 4, accompagnés d’améliorations notables comme la réduction active du bruit sur la variante la plus chère. En parallèle, la firme a également commencé à vendre des AirPods Pro 2 USB-C reconditionnés aux États-Unis. Ces écouteurs remis à neuf sont proposés au prix de 209 $, contre 249 $ pour une paire neuve. En France, Apple ne propose pas encore cette option et vend ses écouteurs 279 €.

Un nouveau produit sur le refurb

Les AirPods Pro de deuxième génération avaient été mis à jour en septembre 2023, avec notamment un boîtier USB-C, une résistance à la poussière IP54 pour les écouteurs et le boîtier, ainsi qu’une prise en charge de l’audio sans perte avec le casque Vision Pro. Le reste n’a pas changé par rapport aux AirPods Pro 2 Lightning, à savoir une qualité sonore très agréable, des basses profondes, une réduction deux fois plus puissante que sur le premier modèle et une autonomie générale de 30 heures.



Pratiquement un an plus tard, les écouteurs les plus vendus chez Apple voient leur prix baisser grâce au refurb.



Si vous êtes en France, sachez qu’on peut trouver les écouteurs les plus performants de la marque en promotion sur Amazon. La variante avec boîtier USB-c est à 229 € seulement.

Les promesses du refurb

Il s’agit d’écouteurs d’occasion qui ont été vérifiés et remis à neuf. Apple change les coques et batterie, notamment.



Apple affirme soumettre les produits remis à neuf à des "tests de fonctionnalité complets" et à un "processus de nettoyage et d'inspection approfondi", et ils sont couverts par la garantie limitée d'un an d'Apple et éligibles à la couverture AppleCare+ étendue.

