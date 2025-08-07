La diode du boîtier des AirPods aurait 3 couleurs avec iOS 26

Avec iOS 26, Apple améliore la lisibilité du système de voyants lumineux des boîtiers de recharge des AirPods. Une nouveauté discrète mais pratique, qui devrait permettre de mieux comprendre l’état de charge d’un simple coup d’œil.

Une nouveauté inattendue avec iOS 26 pour les AirPods

Dans la cinquième bêta développeur d’iOS 26, Apple propose une nouveauté subtile mais utile : un système de voyants plus clair pour indiquer l’état de charge du boîtier des AirPods.

Jusqu’à présent, les boîtiers de recharge des AirPods affichaient une lumière orange lors de la charge et une lumière verte une fois la charge complète. iOS 26 introduit désormais une lumière supplémentaire, le jaune. Selon la capture d’écran dans la bêta, les signaux lumineux se répartissent ainsi :

Vert : charge complète

: charge complète Jaune : en cours de charge

: en cours de charge Orange : boîtier à recharger

Image : @minimalnerd1

Cette distinction, bien que subtile entre le jaune et l’orange, a pour objectif d’aider l’utilisateur à identifier rapidement l’état de l’appareil visuellement. iOS 26 ne se limite pas à l’amélioration du système de voyants et intègre également une notification sur l’iPhone qui avertit l’utilisateur quand les AirPods ou leur boîtier ont besoin d’être rechargés, ou quand ils sont pleinement chargés. Cette fonctionnalité sera très utile pour éviter les mauvaises surprises en pleine écoute.

Cette mise à jour est encore en phase de test dans la bêta développeur d’iOS 26, sans disponibilité publique à ce jour. Apple devrait déployer ces améliorations lors du lancement officiel d’iOS 26, en même temps que les nouveaux modèles d’iPhone.



Bien que cette nouvelle configuration puisse s’avérer utile, difficile de savoir si l'on pourra distinguer facilement le jaune de l’orange sur la petite diode lumineuse du boîtier des AirPods. Il faudra attendre de pouvoir tester cela en conditions réelles, une fois que ce sera accessible à tous.