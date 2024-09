AirPods 4 : le MagSafe ne fonctionne plus, car il n'y a plus d'aimants dans le boîtier

Avec les précédentes générations d'AirPods, il était possible de recharger le boitier de charge avec un chargeur MagSafe. Officiellement, Apple ne mettait pas en avant cette possibilité, mais comme il y avait des aimants à l'arrière du boîtier de charge, les utilisateurs en profitaient pour utiliser le chargeur MagSafe de leur iPhone. Désormais, avec les AirPods 4, cet avantage disparaît !

La recharge MagSafe plus possible

Il y a quelques jours, on vous apprenait qu'Apple avait supprimé le bouton d'association à l'arrière du boîtier de charge des AirPods 4 pour une approche complètement différente. En effet, Apple a maintenant intégré un bouton par mécanisme capacitif qui est dissimulé à l'avant du boitier de charge. Résultat, l'utilisateur a juste à presser avec son doigt la partie avant du boîtier pour associer ses écouteurs sans fil à un appareil compatible Bluetooth.



Est-ce la seule modification qu'Apple a réalisée ? Pas du tout.

Les récents tests des journalistes et influenceurs mis en ligne aujourd'hui ont décrit un phénomène assez décevant qu'ils ont constaté avec les AirPods 4 : il n'y a plus d'aimants à l'arrière du boitier de recharge.

Ce retrait des aimants signifie deux choses : les utilisateurs ne pourront plus bénéficier de l'accroche aimantée qu’offrait la recharge MagSafe, mais ils pourront uniquement profiter de la recharge sans fil en posant leur boîte d'AirPods sur un chargeur compatible. La bonne nouvelle, c'est que le chargeur aimanté fourni avec l'Apple Watch peut toujours recharger la boîte des AirPods, vous n'aurez pas besoin d'investir dans un nouvel accessoire !



Ce choix n'a pas été expliqué par Apple, l'entreprise semble avoir peut-être voulu faire des économies sur le coût de fabrication des AirPods 4 qui sont proposés à un prix plutôt attractif. Pour rappel, les AirPods 4 seront disponibles dès vendredi 20 septembre en livraison, en retrait dans les Apple Store ainsi que chez les revendeurs !