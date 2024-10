Une Apple Watch SE 3 moins chère grâce à un boîtier en plastique

Apple n'oublie pas ses entrées de gamme. Alors que l'entreprise travaille sur un casque Vision moins onéreux, elle s'active aussi sur une nouvelle Apple Watch SE de 3ème génération. L'objectif serait de faire baisser le prix en usant d'un boîtier en plastique, selon Bloomberg.

Une solution pour baisser le prix de la "SE"

Dans la lettre dominicale "Power On", après avoir évoqué l'Apple Watch 10, Mark Gurman explique que les ingénieurs d'Apple planchent sur une Apple Watch SE dotée d'un boîtier en plastique rigide à la place de l'aluminium anodisé. Cela confirme une précédente rumeur qui indiquait que les équipes de Tim Cook avaient opté pour l'impression 3D afin de réduire les coûts.

Notre confrère assure que cette technique permettra de réduire le coût de production de l'Apple Watch SE et donc, son prix final. L'Apple Watch SE actuelle est vendue 299 euros, mais la montre concurrente la moins chère de Samsung, la Galaxy Watch FE, est vendue 229 euros.



Les plus attentifs d'entre vous ont certainement en tête l'iPhone 5C. En 2013, Apple a lancé une variante de l'iPhone 5 avec un boîtier en polycarbonate (plastique) coloré. Si son look a séduit quelques nouveaux clients, les fans de la marque ont vivement critiqué la finition largement en retrait des autres modèles, alliant généralement le métal et le verre.



Quant à une Apple Watch en plastique, outre le prix en baisse, on peut espérer un poids réduit qui augmenterait le confort. Encore faut-il que la future tocante d'Apple soit aussi solide que ses aînées.