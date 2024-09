Elle prouve que ses bagages ont été volés grâce à son Apple Watch, Spirit Airlines la dédommage

Avec les produits Apple, il y a quelque chose de formidable, c'est qu'ils sont (pour la plupart) compatibles avec l'application "Localiser". Cette fonctionnalité permet au propriétaire de l'appareil de retrouver facilement son produit grâce au soutien des autres produits Apple en circulation autour, qui transmettent la position précise de l'appareil égaré. Cette fonctionnalité a permis à une cliente de Spirit Airlines de prouver à la compagnie aérienne que ses bagages avaient été volés, chose que contestait formellement le service client de la compagnie.

Spirit Airlines obligé d'admettre que le client a raison

D'après un récent rapport de Local10 News en Floride, la compagnie aérienne Spirit Airlines s'est retrouvée dans une situation délicate, celle-ci a été accusée par Paola Garcia, une cliente, de négligence envers ses bagages qui contenaient des produits Apple, des vêtements de marque ainsi que des bijoux. Autrement dit, des affaires avec une certaine valeur financière. Alors que la voyageuse se rendait dans le sud de la Floride avec un atterrissage à l'aéroport de Fort Lauderdale-Hollywood (le deuxième plus grand aéroport de la Floride), Garcia se rend compte qu'elle est la seule passagère qui ne peut récupérer sa valise.



En effet, après plus de deux heures d'attente au carrousel 4 de l'aéroport, les valises défilent, mais la sienne ne vient pas. Elle se rapproche alors du service client de la compagnie aérienne pour signaler la perte de son bagage. Spirit Airlines demande la description de ce bagage égaré puis déclenche des recherches. Le problème, c'est que la compagnie aérienne ne trouve rien, malgré que le bagage soit bien arrivé à destination, Spirit refuse un dédommagement financier envers la cliente.

Heureusement, l'histoire bascule complètement en faveur de Paola Garcia. Les appareils Apple qui étaient dans la valise égarée sont tous en veille, ont toujours de la batterie et communiquent avec les appareils Apple qui circulent à proximité. Sur une autre Apple Watch en sa possession, Garcia se rend compte que sur l'application watchOS "Localiser", son MacBook Pro et son iPad (qui étaient dans la valise) envoient une position avec un rafraîchissement plutôt régulier.



Cette position pointe dans une résidence près de chez Paola Garcia, la bonne nouvelle, c'est que les appareils ne bougent pas pendant plusieurs heures. La cliente de Spirit Airlines va alors prendre la décision d'appeler la police afin de leur expliquer la situation puis de leur communiquer l'adresse où sont l'iPad et le MacBook Pro qui donnent leurs positions sur le réseau Localiser d'Apple.



La police de Floride prend rapidement en charge la plainte et se rend à l'adresse en espérant retrouver les produits Apple, les bijoux, les vêtements de marque et le reste du contenu de la valise. La police tombera sur Junior Bazile, un homme de 29 ans, qui... travaillait à l'aéroport de Fort Lauderdale-Hollywood, pile l'endroit où la valise de Paola Garcia a transité une fois sorti de la soute de l'avion !



Junior Bazile a été accusé de vol et devra se rendre prochainement au tribunal pour répondre des accusations portées contre lui, où il pourrait faire face à des peines de prison et des amendes substantielles s'il est reconnu coupable.



Suite à la découverte du fautif, les caméras de surveillance de l'aéroport ont confirmé que Junior Bazile avait fouillé dans la valise de Paola Garcia pour en extraire les objets de valeur et les emporter chez lui. La compagnie aérienne Spirit Airlines a accepté de rembourser les objets que n'a pas pu récupérer Paola Garcia, mais a refusé toute responsabilité dans cette affaire.