Cyber Monday : le MacBook Pro M3 est déjà en promotion !

Après avoir dévoilé de nouveaux modèles de MacBook Pro fin octobre, Apple propose déjà une promotion sur son excellent MacBook Pro 14 pouces d'entrée de gamme, équipé d'une puce M3 plus puissante et économe que jamais. Il s'agit du modèle qui remplace numériquement le MacBook Pro 13 pouces tout juste abandonné.

La gamme MacBook Pro est plus lisible

Comme vous le savez, après le keynote Scary Fast du 31 octobre, le MacBook Pro M3 a été mis en vente début novembre en deux tailles, 14 et 16 pouces. Dans leur sillon, le MacBook Pro 13 pouces a été abandonné, frappant le dernier clou du cercueil de la Touch Bar. Oui, le bandeau tactile n'existe plus sur les ordinateurs d'Apple.



Tout cela a eu pour effet de rendre plus lisible la gamme MacBook Pro. On trouve ainsi le MacBook Pro 14 pouces avec la puce M3, ainsi que les MacBook Pro 14 et 16 pouces avec les options M3 Pro et M3 Max, encore plus puissantes.

Les avantages du MacBook Pro 14 pouces

Bien que le MacBook Pro 14 pouces soit 400 € plus cher que le MacBook Pro 13 pouces M2 qu'il remplace, il présente un certain nombre d'améliorations qui valent le détour. Les premiers tests du MacBook Pro M3 ne l'ont d'ailleurs pas manqué.



Outre le processeur plus rapide, permettant de jouer à des jeux vidéos très récents, citons l'écran mini-LED Liquid Retina XDR plus grand et plus lumineux, le support des taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz et une meilleure autonomie de la batterie. En plus de ces évolutions majeures, le MBP 14 pouces offre des ports supplémentaires, une meilleure caméra FaceTime HD 1080p, un système audio à six haut-parleurs, ainsi que la prise en charge du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3.

Bref, il s'agit d'un bond en avant par rapport à l'ancien modèle d'entrée de gamme.

Acheter le nouveau MacBook Pro M3

Comme expliqué au départ, le tout nouveau MacBook Pro M3 est déjà en promotion. S'il a raté le Black Friday, il profite du Cyber Monday 2023 pour baisser son prix.

