Samsung prépare déjà la production des MacBook OLED pour 2027

Samsung, aussi concurrent que partenaire d'Apple, se prépare à rejoindre la chaîne d'approvisionnement en écrans OLED pour les futurs modèles de MacBook de la marque américaine. Selon le média local The Elec, le géant coréen a pris de l'avance dans le calendrier.

La guerre des dates des Mac OLED

Ce n'est plus un secret pour personne, Apple prépare activement le remplacement des dalles mini-LED et LCD des MacBook Pro et MacBook Air par la technologie OLED. Après des années de rumeurs, le rapport du jour explique que Samsung a démarré l'assemblage d'une ligne de production de panneaux OLED de huitième génération destinée à fournir à Apple des écrans de grande qualité pour les futurs modèles de MacBook. Bien que nous soyons en 2024, les MacBook Pro et MacBook Air OLED ne sont pas attendus avant 2027.

À la fin de l'année dernière, ETNews a indiqué qu'Apple prévoyait d'apporter la technologie d'affichage OLED à neuf nouveaux appareils d'ici 2027, en commençant par deux nouveaux modèles d'iPad Pro en mars de cette année. Chose confirmée depuis par plusieurs sources, dont Gurman de Bloomberg et Ming-Chi Kuo. La firme de Cupertino devrait ensuite se concentrer sur un MacBook Pro 16 pouces OLED en 2025, avant de lancer de nouveaux MacBook Pro 14 pouces, MacBook Air 13 et 15 pouces, iPad Air 10,9 pouces et iPad mini 8,7 pouces avec des écrans OLED l'année suivante.



Par conséquent, soit The Elec parle d'une ligne de production pour une seconde génération de MacBook OLED, soit le projet a été décalé. En tout cas, en 2027, Apple devrait également introduire l'OLED dans le modèle 12,9 pouces de l'iPad Air. Trois ans après l'iPad Pro M3.

Pourquoi passer à l'OLED ?

Les avantages des écrans OLED sont nombreux par rapport au LCD, avec notamment un meilleur rapport de contraste, une plus grande précision des couleurs (et du vrai noir), ainsi qu'une plus faible consommation d'énergie par rapport aux modèles existants équipés d'écrans LCD. Les panneaux OLED sont également plus fins et plus légers que les écrans LCD, mais ils ont moins lumineux. Pour contrer cela, Apple a demandé des écrans à double couche, permettant d'avoir un rendu excellent en tout point. La société dirigée par Tim Cook utilise déjà des écrans OLED pour tous les modèles d'iPhone et d'Apple Watch, à l'exception de l'iPhone SE.