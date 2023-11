Tous les iPad et Mac d'Apple profiteront de l'OLED d'ici 2027

Après l'Apple Watch en 2015, puis l'iPhone en 2017, l'OLED se fait attendre sur les autres produits d'Apple. Alors que l'iPad Pro M3 de l'an prochain devrait être le troisième appareil à intégrer une dalle OLED, Apple aurait l'intention d'apporter la technologie à l'iPad mini et à l'iPad Air en 2026, juste après le MacBook Pro et le MacBook Air. Une bonne nouvelle pour les clients !

Du changement dans la gamme iPad

Si l'iPad Pro 2024 sera toujours proposé en deux tailles, 11 et 13 pouces (un poil plus grand qu'actuellement), l'iPad Air 6 serait aussi prévu en deux variantes avec un écran OLED, mais il faudrait attendre 2027 pour la plus grande taille. De son côté, l'iPad mini 8 passera de 8,3 à 8,7 pouces.



Comme le note ET News, Apple prévoit apparemment d'utiliser un panneau OLED à oxyde polycristallin à basse température (LTPO) pour l'iPad Pro M3 et un panneau à silicium polycristallin à basse température (LTPS) pour l'iPad mini et l'iPad Air, ce qui signifie que la technologie ProMotion pour des taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz continuera d'être réservée aux modèles haut de gamme.



En 2027, Apple mettra à niveau les panneaux OLED de l'iPad Pro M5 avec un panneau de nouvelle génération doté d'une efficacité lumineuse améliorée grâce au filtre de couleur sur encapsulation (CoE), qui réduirait la consommation d'énergie d'environ 20 %. L'utilisation d'un filtre de couleur pourrait également permettre à Apple de mettre en œuvre la technologie de caméra sous l'écran sur l'iPad pour la première fois.

Le MacBook aussi

En 2025, Apple devrait introduire l'OLED sur le MacBook Pro 16 pouces avec puce M4, puis sur le modèle 14 pouces en 2026. Les modèles MacBook Air 13 et 15 pouces passeront également du LCD à l'OLED la même année, engageant certainement un fort cycle de renouvellement du côté des clients.

Pourquoi passer à l'OLED

Les avantages de l'OLED sur le LCD sont connus de longue date : une luminosité accrue, un taux de contraste plus élevé, une plus grande précision des couleurs et une consommation d'énergie plus faible. En gros, du tout bon, sauf les possibles marques de brûlures sur les zones qui affichent constamment les mêmes pixels. Mais depuis, la technologie a évolué et la partie logicielle se charge de la question. En outre, le rapport note que les panneaux OLED sont également plus fins et plus légers que les écrans LCD, ce qui présente des avantages particuliers pour l'iPad.