L'iPad Pro M3 avec écran OLED sera produit dès février 2024

Après une année blanche dans la gamme iPad, Apple s'apprête à renouveler toutes ses tablettes l'an prochain, en commençant par le haut du panier, l'iPad Pro. Si les rumeurs se sont multipliées sur les nouveautés attendues, écran OLED et puce M3 en tête, en revanche la date de sortie n'est pas claire. Cependant, nous apprenons que LG et Samsung prévoient de commencer la production de masse de panneaux d'affichage OLED pour les modèles d'iPad Pro de prochaine génération vers février 2024, selon un rapport publié par le journal coréen Chosun Ilbo.

Quelles nouveautés pour l'iPad Pro M3 ?

Une bonne nouvelle qui devrait nous permettre de découvrir le nouvel iPad Pro entre mars et juin d'après nos calculs. Juin étant plus probable, laissant le printemps pour les autres modèles, l'iPad 11, l'iPad Mini 7 et l'iPad Air 6.

D'après les informations que l'on a pu rassemblé ces derniers mois, on s'attend à ce que de nouveaux modèles d'iPad Pro de 11 et 13 pouces soient équipés d'écrans OLED, d'une puce M3 et d'un Magic Keyboard en aluminium. On pourrait découvrir l'iPad Pro M3 lors du keynote d'ouverture de la WWDC 24.



Les modèles actuels d'iPad Pro M2 sont équipés de panneaux LCD, et le modèle de 12,9 pouces est également doté d'un rétroéclairage miniLED pour une luminosité accrue et un taux de contraste plus élevé. Le passage à une dalle OLED éliminerait le besoin de rétroéclairage tout en offrant un taux de contraste encore plus élevé avec des noirs véritables, une consommation d'énergie plus faible, et bien plus encore. Apple devrait utiliser des écrans OLED hybrides très fins avec une combinaison de matériaux flexibles et rigides, ce qui pourrait permettre aux prochains iPad Pro 2024 d'être plus fins.



La dernière mise à jour de l'iPad Pro remonte à octobre 2022, avec de nouvelles fonctionnalités clés à l'époque, notamment la puce M2, la prise en charge du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3, la fonctionnalité de survol pour l'Apple Pencil de deuxième génération et la prise en charge de l'enregistrement vidéo ProRes. Il s'agissait d'une petite mise à jour de l'iPad Pro M1.