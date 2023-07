L'iPad Pro M3 avec écran OLED sera produit début 2024

Les fournisseurs d'Apple prévoient de commencer la production de masse des nouveaux modèles d'iPad Pro de 11 et 13 pouces avec des écrans OLED au premier trimestre 2024, selon un rapport du site coréen The Elec. Il s'agit de la plus grosse évolution depuis l'apparition du miniLED en 2021, accompagné de la puce M1. Cette fois, Apple proposera de l'OLED sur les deux tailles et un processeur M3.

Pourquoi passer à l'OLED sur iPad ?

L'intégration de la technologie OLED dans les écrans de l'iPad Pro présente plusieurs avantages, notamment une luminosité plus élevée, un taux de contraste supérieur, une meilleure précision des couleurs et une consommation d'énergie plus faible par rapport aux modèles actuels équipés de panneaux LCD. Apple utilise déjà des écrans OLED pour les iPhone depuis l'iPhone X (sauf iPhone SE et iPhone XR) et Apple Watch depuis le modèle originel.

Les modèles d'iPad Pro lancés à partir de 2017 prennent en charge la technologie ProMotion, qui permet un taux de rafraîchissement variable allant de 24 Hz à 120 Hz. Le passage à l'OLED pourrait permettre de réduire encore davantage le taux de rafraîchissement à 10 Hz ou moins pour économiser la batterie. Rappelons que les iPhone 14 Pro peuvent descendre jusqu'à 1 Hz en mode d'affichage permanent.



Apple envisage d'utiliser des écrans OLED hybrides ultra-minces combinant des matériaux flexibles et rigides, ce qui pourrait permettre à l'iPad Pro d'avoir un design légèrement plus fin. Cependant, ces panneaux seront coûteux à produire, ce qui pourrait se traduire par une hausse de prix pour les futures tablettes. Un coup dur sachant qu'en Europe, nous avons déjà eu droit à une forte augmentation due à l'inflation l'an passé.



Les modèles actuels d'iPad Pro M2 ont été lancés en octobre 2022 avec la prise en charge du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3 plus rapides, ainsi que la fonctionnalité de survol pour l'Apple Pencil de deuxième génération. Étant donné que les mises à jour de l'iPad Pro sont généralement espacées d'environ un an et demi, un lancement au début de 2024 pour les prochains modèles semble cohérent.



On s'attend également à ce que les tailles d'écran de l'iPad Pro augmentent légèrement, passant de 11 et 12,9 pouces actuellement à 11,1 et 13 pouces pour les prochains modèles. La bordure autour de la dalle serait plus fine que jamais.



Sachant qu'ils seront produits début 2024, leur sortie est prévue pour le printemps, ce qui reste cohérent avec les habitudes d'Apple en la matière.



PS : Si vous espériez un MacBook Pro avec un écran OLED, il faudra par contre patienter jusqu'en 2027...