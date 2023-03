Les responsables de l'Apple Pencil parlent des nouveautés de survol dans iPadOS 16.4

Avec iPadOS 16.4, Apple a ajouté de nouvelles fonctionnalités à la fonction de survol de l'Apple Pencil, en introduisant la prise en charge de l'inclinaison et de l'azimut. La fonction de survol mise à jour est conçue pour permettre aux artistes de visualiser une marque sous n'importe quel angle avant qu'elle ne soit réellement réalisée, rendant l'iPad plus utile que jamais pour dessiner.

Une version améliorée du survol

Leslie Ikemoto, directrice de l'expérience de saisie chez Apple, et Stephen Tonna, directeur du marketing des produits de plateforme au sein de l'entreprise américaine, se sont entretenus avec TechCrunch au sujet de la mise à jour de la fonction de survol apportée par l'iPad Pro M2. En utilisant Procreate comme exemple, Ikemoto a déclaré que les utilisateurs peuvent maintenant voir exactement où une marque apparaîtra lorsque l'Apple Pencil est placé sur l'écran.

Si vous regardez Procreate, ils ont le pinceau du crayon, qui est petit et fin lorsque vous êtes perpendiculaire à l'écran. Avec l'inclinaison et l'azimut, Procreate peut rendre un contour exact de la marque que vous allez faire lorsque vous posez votre pinceau, et c'est un énorme accélérateur pour leurs utilisateurs.

Stephen Tonna a déclaré qu'Apple est "toujours à l'écoute des commentaires de ses clients" et "construit des choses auxquelles nos clients n'ont même pas pensé". L'équipe de l'Apple Pencil utilise également ce qu'elle construit, en participant à l'évènement "Inktober" chaque année en octobre. Tous les membres de l'équipe dessinent et peignent pendant ce mois, même ceux qui n'ont pas de compétences artistiques notables.

La nouvelle fonctionnalité de survol est disponible dans les fonctions natives d'Apple comme Notes, ainsi que dans les applications tierces comme Procreate. "Nous voulions que le survol soit aussi facile à adapter que possible", explique Leslie Ikemoto. C'est pourquoi le survol a été conçu pour utiliser les API déjà utilisées pour le Magic Keyboard Trackpad. Cela permet à "hover" de fonctionner automatiquement pour toute application prenant déjà en charge l'interaction avec le pointeur de l'interface utilisateur, avec un raffinement supplémentaire possible grâce à l'outil de reconnaissance des gestes de l'interface utilisateur.



Pour ceux qui ne connaissent pas le survol, il s'agit d'une fonctionnalité exclusive à l'iPad Pro M2. Elle permet à un Apple Pencil 2 d'être tenu jusqu'à 12 millimètres au-dessus de l'iPad Pro M2 pour une transition plus transparente lors de l'approche de la pointe sur un canvas numérique.