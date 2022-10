Les iPad Pro M2 offriront une nouvelle approche avec l'Apple Pencil

Apple a dévoilé ce soir les iPad Pro avec la puce M2, de nouveaux modèles qui prendront bien évidemment en charge la seconde génération de l'Apple Pencil. Les iPad Pro 2022 offriront une interaction différente avec l'Apple Pencil, dans son communiqué, le géant californien parle carrément d'une "nouvelle dimension" qui s'ouvre pour son célèbre crayon.

iPad Pro M2 x Apple Pencil, qu'est-ce qui va changer ?

Apple a un certain talent pour associer deux appareils de son écosystème et les faire communiquer. On le voit encore une fois avec l'iPad Pro M2 et l'Apple Pencil 2, Apple explique que sa nouvelle tablette sera capable détecter les signaux électromagnétiques transmis par la pointe de l'Apple Pencil avec une précision allant jusqu'à 12 mm de l'écran.

La firme de Cupertino déclare :

La puce M2 est capable d'interpréter instantanément ces signaux et détermine la position de l'Apple Pencil en trois dimensions

À quoi servira cette détection des signaux ?

Apple assure que cela permettra d'améliorer l'expérience utilisateur sur certaines applications spécialisées dans le dessin, l'écriture...

Une nouvelle dimension de l'Apple Pencil. Le survol d'Apple Pencil vous montre exactement où votre Apple Pencil va se poser sur votre écran. Vous pouvez donc écrire, dessiner et illustrer avec encore plus de précision. Regardez les apps et les widgets s'étendre sur l'écran d'accueil lorsque vous les survolez. Prévisualisez votre marque avant de la faire. Voyez comment vos aquarelles se mélangent avant de peindre. Le survol d'Apple Pencil rend tout ce que vous faites avec Apple Pencil encore plus facile.

Il sera intéressant d'observer si les habitués de l'Apple Pencil ressentent vraiment une différence lors de l'utilisation de leur crayon avec l'iPad Pro M2. À noter qu'Apple présente cette nouvelle interaction par signaux électromagnétiques comme étant une gigantesque avancée !