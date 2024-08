[Live] Keynote du 7/05 : iPad Pro 2024, iPad Air 6, Apple Pencil Pro, ...

C'est le JOUR J comme dit Apple, avec la conférence "Let Loose" pour découvrir les nouveaux produits de la marque. Avant la WWDC 24, la firme de Cupertino entend présenter ses nouveaux iPad Pro, iPad Air et autre Apple Pencil. On s'attend à de grosses évolutions, notamment pour la gamme "Pro" avec une puce M4, un écran OLED et plus encore.

Un évènement toujours pré-enregistré

Lancé par Tim Cook, ce premier #AppleEvent de l'année sera, une nouvelle fois, pré-enregistré par les équipes du constructeur californien. En marge de l'événement, l'entreprise a invité quelques membres à venir tester les appareils en Californie, mais aussi à New-York ou encore à Londres.

Fait amusant, la page d'accueil d'Apple affiche un logo effaçable, avec un stylet qui ne laisse que peu de doutes quant au sujet du jour.

Quelle heure pour le keynote Let Loose

L'événement d'aujourd'hui commence à 16 heures, heure de Paris, un horaire inhabituel mais bien pratique pour les européens.

Les nouveautés attendues au keynote Apple

La star du jour sera, sans aucun doute, le nouvel iPad Pro 2024. Doté de la puce M4 (il sauterait la M3), la tablette proposera une dalle OLED, pour la première fois. Pour marquer les esprits, après six ans basé sur le même design, Apple aurait prévu un nouveau boîtier plus fin, des bordures toujours plus étroites autour de l'écran, une option d'écran mat, une caméra frontale orientée en paysage, d'autres changements de design, le Wi-Fi 7 et peut-être la recharge sans fil MagSafe. Toujours en deux tailles, 11 et 12,9 pouces.



Ensuite vient l'iPad Air 6, qui s'offrira une évolution plus modeste avec la puce M2, une caméra en paysage et une mise à niveau du WiFi (6E) et du Bluetooth (5.3). Ce sera surtout la variante 12,9 pouces qui devrait se démarquer. Ce sera, là aussi, une première.



Pour accompagner les deux tablettes, la firme de Cupertino n'oublierait pas les accessoires avec un nouveau Magic Keyboard pour l'iPad Pro avec un boîtier en aluminium, un pavé tactile plus grand et d'autres modifications de conception. Sans oublier un Apple Pencil Pro.



Les iPad mini 7 et iPad 11 seront probablement lancés plus tard dans l'année, au dernier trimestre.

Comme suivre le keynote d'Apple en français

Pour ne rien manquer, comme d'habitude depuis 16 ans, rendez-vous sur iPhoneSoft.fr. L'évènement est à suivre en direct et en français, avec la vidéo du live en haut de la page. Nous présenterons également l'essentiel des nouveautés dans des articles dédiés à chaque annonce juste après la conférence, tout en proposant une retranscription imagée en dessous.

Tim Cook ouvrira la conférence numérique à 15h45, rejoignez-nous pour suivre cet évènement avec nous en direct sur notre page Keynote ou via notre compte Twitter @iPhoneSoft_fr avec les moments les plus importants.



Si vous voulez ne rien manquer, le plus simple est de vous rendre sur notre application iSoft qui trône régulièrement dans le top des apps d'actualité. Elle permet de recevoir les notifications et de profiter d'un confort de lecture inégalé avec le mode sombre, les widgets et plus encore.



Allez à la page keynote :



Suivre le Keynote Apple en français

Résumé des nouveautés

Vous retrouverez en fin de journée, tous les articles détaillés ci-dessous :

Retranscription complète du keynote Let Loose

16h44 16h43 Merci à tous de nous avoir suivi, vous étiez très nombreux malgré cet horaire atypique, en plein après-midi. Allez faire un tour sur le site iPhoneSoft pour découvrir tous les produits en détail. 16h40 Tim Cook remercie ses équipes et nous donne rendez-vous le mois prochain pour la WWDC 24 !



PS : le keynote a été tournée à l'iPhone 15 Pro Max, mais monté sur iPad et Mac. ----- 16h39 ----- L'iPad 10 reste dans la gamme, mais son prix baisse à 349 $, à voir en France à combien il sera affiché. L'iPad mini 6 aussi, mais au même tarif qu'avant.



Toutes les nouveautés du jour sont disponibles à la commande, livraison la semaine prochaine. 16h38 ----- L'Apple Pencil Pro est vendu 129 $ aux US, certainement 149 euros en France. Au moins. 16h37 ----- ----- Comme vu ces derniers jours, pas d'Apple Pencil 3 mais un Apple Pencil Pro.



Voici ses caractéristiques : Faible latence

Précision au pixel près

Double tapotement

Sensibilité à la pression

Apple Pencil en survol



Pour améliorer la précision, Apple a intégré un gyroscope qui permet de modifier le sens du trait. Le stylet est aussi compatible avec l'app Localiser pour le retrouver plus facilement.



Et le geste de pression permet d'afficher une nouvelle palette d'outils, un retour haptique se chargeant de la sensation. 16h34 ----- Apple Pencil Pro ----- 16h33 ----- ----- On passe au Magic Keyboard 2. Comme attendu, il porte l'iPad avec un système d'aimant, mais il est plus fin et en aluminium, comme les MacBook. Il intègre aussi une rangée de touches de fonctions et un trackpad plus grand, plus confortable ! Le Magic Keyboard est vendu à 299 $ en 11 pouces et 349 $ en 13 pouces. 16h31 ----- ----- Côté prix, l'iPad Pro M4 débute en 256 Go à 999 $ pour le 11 pouces et 1299 $ pour le 13 pouces. ----- John reprend la main pour parler des caméras de l'iPad Pro.



À l'arrière, le capteur principal au dos reste coincé à 12 mégapixels. Il est accompagné d'un Lidar et d'un nouveau Flash. Ainsi que de quatre microphones.



La caméra avant passe elle aussi sur le côté en paysage. 16h30 On passe à l'appareil photo de l'iPad Pro M4. ----- 16h29

Du côté de Logic Pro, la v2 est capable de jouer de la basse et au clavier grâce à l'IA. Mieux, un nouveau plugin basé sur le machine learning permet de modifier le son, sur plusieurs pistes.



Mais surtout, Logic Pro 2 peut automatiquement extraire quatre pistes différentes à partir de n'importe quel fichier : voix, batterie, etc. L'IA est encore à remercier. 16h28 Logic Pro 2 ----- 16h27 Will Hui assure que le rendu dans Final Cut Pro est 2 fois plus rapide sur le nouvel iPad Pro par rapport au modèle M1. Mais la nouveauté du moment est le multicam, qui permet de voir jusqu'à quatre flux vidéos enregistrés en même temps.



Apple propose une nouvelle app pour accompagner la nouveauté : Final Cut Camera. Grâce à elle, le flux vidéo peut être envoyé dans Final Cut Pro.



De plus, Final Cut Pro 2 gère les stockages externes en USB-C. Sur l'iPad Pro M4, elle gère 4 fois plus de flux ProRES que sur l'iPad Pro M1. ----- Final Cut Pro 2 ----- Un an après leur présentation, elles vont avoir une grosse mise à jour. . Leur interface a été revue pour les écrans tactiles (il était temps).



John Ternus partage des exemples d'apps qui exploitent le nouvel iPad Pro M4, avant d'évoquer Final Cut Pro et Logic Pro. Les deux logiciels d'Apple passent à la version 2. 16h24 ----- Ces performances ne se font pas au détriment de l'efficience, Apple a amélioré de 20% la gestion thermique, en ajoutant du cuivre dans l'appareil. 16h23 Tim Millet rentre dans les détails du M4. En premier lieu, le processeur pilote un nouveau contrôleur destiné à l'écran OLED.



Ensuite, côté performances, Millet explique que le CPU avec 4 cœurs performance et 6 cœurs économes est 50 % plus rapide que… celui du M2. On aurait aimé la comparaison avec le M3.



Le GPU de 10 cœurs est repris du M3, avec des performances 4x par rapport au M2.



Le moteur neuronal du M4 est capable réaliser 38 mille milliards d'opérations par seconde.



L'iPad Pro 2024 est 10 fois plus rapide que le premier iPad Pro. 16h20 ----- ----- 16h19 Côté processeur, on passe à la puce M4. Là aussi, les rumeurs avaient vu juste. l'iPad Pro passe du M2 au M4, avec la seconde génération de gravure en 3 nm. Il s'agit du premier produit à profiter d'une puce M4. 16h18 ----- Une nouvelle option nano-texturée sera aussi proposée, une sorte de filtre mat, comme sur les moniteurs d'Apple. Nous l'avions prédit. 16h17 ----- On passe à l'écran : OLED ! Comme annoncé par les rumeurs, il s'agit d'une dalle OLED, à double couche. Appelé "Tandem OLED", le panneau est évidemment le meilleur du marché avec 1000 nits de luminosité et même 1600 nits en pic.



L'écran est nommé "Ultra Retina XDR". Les deux tailles y ont droit, pas comme le miniLED des précédents modèles réservés au grand "Pro". 16h15 ----- ----- C'est le produit Apple le plus fin du monde. Le poids est également revu à la baisse, tout en restant aussi résistant. Les deux coloris restent l'argent et le gris sidéral. 16h14 Le design est complètement revu, avec une finesse de 5,3 mm pour le 11 pouces et de 5,1 mm pour le grand, le 13 pouces. 16h13 ----- ----- John Ternus rappelle tous les arguments de l'iPad Pro, une tablette pour les Pro qui ne fait aucun compromis. Et d'après lui, Apple n'a pas juste amélioré son iPad Pro, il a écrasé la concurrence. 16h12 iPad Pro ----- 16h11 Les prix de l'iPad Air 6 ne bougent pas en 11 pouces, avec 599 $ aux USA avant taxes. L'iPad Air de 13 pouces demande par contre 200 $ de plus, doit 799 $. Aie ! ----- ----- 16h10 L'iPad Air M2 est compatible avec les Magic Keyboard et Apple Pencil 2, mais pas les nouveaux modèles qu'on attend... ----- Sans surprise, la puce M2 remplace la M1 avec un gain de 50 % des performances. De quoi jouer à Assassin's Creed Mirage, qui arrive en juin. Pas mal ! 16h09 ----- Le 13 pouces offre 30% d'écran en plus, un confort qui était réservé à la gamme "Pro" jusqu'à présent.



Comme prévu par les rumeurs, la caméra passe en paysage, avec Center Stage pour les visios.



Le son de l'iPad Air 13 pouces offre des basses deux fois plus percutantes, dommage pour le 11 pouces.



14h59 H-1 : On y est presque ! 07/05 C'est le JOUR J ! Allez, encore quelques heures à patienter ! 06/05 J-1 : les dernières rumeurs sur le keynote "Let Loose" : Une conférence pré-enregistrée qui ne durera que 30 à 35 minutes.

Le nouvel Apple Pencil 3 devrait reconnaitre un nouveau geste de pression, notamment pour changer d'outil facilement.

Le nouveau Magic Keyboard de deuxième génération présentera un nouveau design en aluminium, avec un trackpad plus grand pour le rendre encore plus semblable à un ordinateur portable.

L'iPad Pro 2024 sera la star avec une puce M4 orientée IA, un écran OLED incroyable et un nouveau design plus fin.

Le nouvel iPad Air 6 sera plus discret, avec une mise à jour vers la puce M2. Sans oublier une taille de 12,9 pouces inédite. ----- Apple annonce une autre conférence : "Let Loose" Avant la WWDC, Apple va donc tenir un autre keynote le 7 mai 2024 pour présenter ses nouveaux iPad Pro et iPad Air 2024, ainsi qu'un nouvel Apple Pencil 3. Retrouvez tous les détails sur iPhoneSoft avant la conférence, puis sur cette page le jour J. 23/04

Le nouvel Apple Pencil 3 devrait reconnaitre un nouveau geste de pression, notamment pour changer d'outil facilement.

Le nouveau Magic Keyboard de deuxième génération présentera un nouveau design en aluminium, avec un trackpad plus grand pour le rendre encore plus semblable à un ordinateur portable.

L'iPad Pro 2024 sera la star avec une puce M4 orientée IA, un écran OLED incroyable et un nouveau design plus fin.

Le nouvel iPad Air 6 sera plus discret, avec une mise à jour vers la puce M2. Sans oublier une taille de 12,9 pouces inédite. ----- Apple annonce une autre conférence : "Let Loose" Avant la WWDC, Apple va donc tenir un autre keynote le 7 mai 2024 pour présenter ses nouveaux iPad Pro et iPad Air 2024, ainsi qu'un nouvel Apple Pencil 3. Retrouvez tous les détails sur iPhoneSoft avant la conférence, puis sur cette page le jour J. 23/04

