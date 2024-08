Apple réduit le prix de l'iPad 10 à 439 € et abandonne l'iPad 9

Si Apple n'a pas présenté de nouvel iPad d'entrée de gamme lors du keynote "Let Loose" de ce mardi, elle a en revanche amélioré la compréhension de sa ligne de tablettes en supprimant l'iPad 9, le dernier avec un bouton d'accueil. Mais le plus intéressant, peut-être, concerne la baisse de prix de l'iPad 10, passant ainsi de 589 € à 439 €. Un tarif bien plus attractif.

Une baisse de prix pour l'iPad 10

L'iPad 10 a été lancé à la fin de l'année 2022 au prix de 589 euros, ou 449 dollars aux USA (les taxes et l'inflation ayant pénalisé les européens). La baisse de prix de 150 euros annoncée aujourd'hui permet à Apple d'arrêter de faire des promotions pour vendre sa tablette. Bien trop cher au départ, l'iPad 10 est maintenant au juste prix, comme disait l'autre.

Comme le prix de l'iPad 10 a pratiquement atteint celui de l'iPad 9, Apple s'est dit qu'il était grand temps de mettre à la retraite celui qui conservait le design du tout premier modèle, paru en 2010.



Le nouveau prix de l'iPad 10 comprend les deux mêmes niveaux de stockage :

64 Go pour 439 euros

256 Go pour 609 euros

Si vous aviez besoin d'un iPad pas cher, c'est donc le moment, avec une tablette dotée de la puce A14, un modem 5G, un design tout écran avec Touch ID sur le bouton d'alimentation ou encore des haut-parleurs stéréo et un port USB-C. Pour le moment, il reste affiché en promotion à 449 € chez Amazon (plus cher que le nouveau tarif), via la vitrine officielle d'Apple, mais son prix devrait chuter dans les prochaines heures.



Si vous avez plus de budgets, considérez alors les nouveautés du jour. La firme a dévoilé l'iPad Air 6 redessiné, disponible en 11 et 13 pouces, avec une puce M2 ainsi qu'un iPad Pro 2024 beaucoup plus fin et puissant, également disponible en 11 et 13 pouces. Ce dernier profite de la puce M4 et d'un écran OLED incroyable, mais son prix démarre à 1 219 euros en 11 pouces. Aie !

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.