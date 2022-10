Apple annonce l'iPad 10 "tout écran" avec Magic Keyboard Folio, USB-C et 5G

Après l'iPad Pro M2, Apple vient d'annoncer sa nouvelle tablette d'entrée de gamme, l'iPad 10. Le modèle 2022 entre dans une nouvelle ère avec un écran plus grand et bord à bord qui enterre le bouton d'accueil, mais aussi l'arrivée de la 5G et d'un port USB-C. Une première qui se traduit en revanche en France par une augmentation de 200 € ! Oui, l'iPad 10 coûte 589 euros désormais.

Un iPad 2022 plus cher que jamais

Apple a présenté aujourd'hui le nouvel iPad 10 avec un design bien plus moderne que ses prédécesseurs doté d'un grand écran Liquid Retina de 10,9 pouces. Le nouvel iPad est alimenté par la puce A14 Bionic, qui offre des performances encore plus rapides et une efficacité énergétique accrue pour les tâches exigeantes, tout en assurant une autonomie de la batterie pendant toute la journée. Les appareils photo mis à jour comprennent une caméra frontale ultra large de 12 mégapixels située le long du bord paysage de l'iPad pour une expérience d'appels vidéo encore meilleure, et un appareil photo arrière mis à jour de 12 Mp pour capturer des photos nettes et éclatantes et des vidéos 4K. Un port USB-C prend en charge une large gamme d'accessoires, le Wi-Fi 6 apporte des connexions encore plus rapides, et les modèles cellulaires sont dotés de la 5G super rapide pour que les utilisateurs puissent rester connectés en déplacement. Conçu spécifiquement pour le nouvel iPad, le tout nouveau Magic Keyboard Folio facilite son utilisation quotidienne, bien aidée par iPadOS 16.



Greg Joswiak, vice-président senior du marketing mondial d'Apple, a déclaré :

Nous sommes ravis d'apporter l'iPad entièrement redessiné à notre gamme d'iPad la plus avancée de tous les temps. Avec un grand écran Liquid Retina de 10,9 pouces, une puissante puce A14 Bionic, une toute première caméra frontale en mode paysage, une connectivité sans fil rapide, l'USB-C et la prise en charge d'accessoires incroyables comme le nouveau Magic Keyboard Folio, le nouvel iPad offre plus de valeur, plus de polyvalence - et est tout simplement plus amusant.

Un nouveau design tout écran décliné en quatre coloris

Enfin, le nouvel iPad 10 présente un design tout écran comme ses cousins l'iPad Air, l'iPad Mini et l'iPad Pro. Décliné en quatre superbes finitions - bleu, rose, jaune et argent, il dispose d'une écran Liquid Retina de 10,9 pouces très confortable pour les applications, les jeux et les loisirs sur l'iPad, tout en conservant pratiquement la même taille que la génération précédente. Le nouvel écran Liquid Retina offre une expérience visuelle magnifique avec une résolution de 2360 x 1640 pixels, près de 4 millions de pixels, 500 nits de luminosité et la technologie True Tone. Touch ID se déplace vers le bouton supérieur de l'iPad (comme sur l'iPad Air 4 / 5 et l'iPad Mini dernière génération), ce qui permet de déverrouiller, de se connecter à des applications ou d'utiliser Apple Pay en toute transparence.

La puce A14

La puissante puce A14 Bionic arrive sur l'iPad le moins cher, offrant une augmentation de 20 % du processeur et une amélioration de 10 % des graphiques par rapport à la génération précédente. Le nouvel iPad est ainsi jusqu'à 5 fois plus rapide que la tablette Android la plus vendue (Apple ne précise pas le modèle en question), et les utilisateurs souhaitant passer d'un appareil comme l'iPad (7e génération) verront leurs performances globales améliorées de 3 fois avec le nouvel iPad. Les fonctions avancées d'apprentissage automatique sont alimentées par le moteur neuronal à 16 cœurs de l'A14 Bionic, qui offre le double du nombre de cœurs de l'A13, ce qui augmente les capacités d'apprentissage automatique jusqu'à 80 %. Pour les tâches quotidiennes comme le travail sur un projet scolaire, le montage d'une vidéo haute résolution ou un jeu à forte intensité graphique, le processeur A14 Bionic apporte des performances et une efficacité remarquables pour ce niveau de prix.

Caméras et audio avancés

Pour la première fois sur un iPad, la caméra frontale est désormais située sur le bord du paysage. Que les utilisateurs soient en train de passer un appel FaceTime ou d'enregistrer une vidéo pour les médias sociaux, ils regarderont toujours droit vers la caméra. La caméra frontale, dotée d'un capteur de 12 Mpx et d'un champ de vision de 122 degrés, prend en charge la fonction Center Stage, qui effectue automatiquement des panoramiques et des zooms pour garder les utilisateurs en vue lorsqu'ils se déplacent. L'appareil photo arrière de 12 Mpx de l'iPad permet de prendre des photos haute résolution et de réaliser des vidéos 4K détaillées avec prise en charge du ralenti à 240 images par seconde.



Les doubles microphones sont conçus pour fonctionner à l'unisson avec les caméras, capturant le son de la caméra utilisée et minimisant les bruits de fond gênants. Les nouveaux haut-parleurs stéréo paysagers, associés à l'écran plus large de l'iPad, offrent une expérience de visionnage vidéo proche de ce que l'on trouve sur les gammes au-dessus. C'est un outil parfait pour la visio-conférence et le divertissement.

Wi-Fi 6, 5G et USB-C pour une connectivité plus rapide

Les utilisateurs peuvent faire encore plus sur l'iPad avec une connectivité sans fil plus rapide en déplacement. Grâce à la nouvelle prise en charge du Wi-Fi 6, les connexions sont 30 % plus rapides sur le nouvel iPad que le Wi-Fi 802.11ac pris en charge par la génération précédente. Mieux, l'option 5G permet à l'iPad d'atteindre des vitesses de pointe allant jusqu'à 3,5 Gbps dans des conditions idéales, offrant ainsi aux utilisateurs un accès transparent aux fichiers, une communication avec leurs amis et du contenu en streaming où qu'ils soient. Associé à la prise en charge continue du Gigabit LTE, des cartes SIM physiques et de l'eSIM avec activation sur l'appareil, l'iPad offre une flexibilité étonnante en matière de connectivité. Le port USB-C prend en charge un large éventail d'accessoires et des temps de charge plus rapides lorsqu'il est utilisé avec des adaptateurs de charge de puissance supérieure, sans oublier qu'il est déjà compatible avec les exigences de l'Union Européenne. L'iPad de base est enfin un compagnon de tous les jours.

Accessoires

Les accessoires étendent la polyvalence de l'iPad et ouvrent encore plus de possibilités de créativité et de productivité. Le nouveau Magic Keyboard Folio, spécialement conçu pour le nouvel iPad, offre une expérience de frappe incroyable avec des touches de taille normale, une course de 1 mm et une sensation de réactivité. Pour la première fois, l'iPad disposera d'un clavier avec un grand trackpad et la prise en charge de l'expérience "cliquer partout" et des gestes Multi-Touch, ce qui rend le défilement, le glissement, le pincement et le déplacement du curseur encore plus fluides. La nouvelle rangée de 14 touches de fonction permet d'accéder facilement aux raccourcis et aux tâches quotidiennes, comme le réglage du volume ou de la luminosité de l'écran. Le design en deux parties, hautement configurable et polyvalent, comprend un clavier détachable et une couverture arrière protectrice qui se fixe magnétiquement à l'iPad. Le clavier se fixe magnétiquement au Smart Connector situé sur le bord de l'iPad, qui fournit l'alimentation et les données. Le clavier n'a donc jamais besoin d'être rechargé ou appairé, et les utilisateurs peuvent facilement replier le clavier derrière l'iPad ou le détacher entièrement. La couverture arrière est dotée d'un support réglable pour plus de flexibilité lors des jeux, des vidéos, etc.

Tout cela est bien beau, mais le Magic Keyboard Folio coûte 299 euros !

Prix et date de l'iPad 10 2022

Le nouvel iPad 10 peut être commandé à partir d'aujourd'hui sur le site Apple, et sera disponible en magasin à partir du mercredi 26 octobre. Il démarre à 589 euros pour 64 Go ou 789 euros en 256 Go, sans l'étui-clavier Magic Keyboard Folio. Aïe !