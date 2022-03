Une petite promotion sur l'iPad mini 6 de 2021

Il y a 8 heures

iPad

Medhi Naitmazi

Réagir



La petite tablette d'Apple, l'iPad Mini 6, peut se targuer d'être l'une des meilleures ventes depuis sa sortie fin 2021 notamment grâce à un rapport qualité / prix quasiment parfait. Si certains le trouvent encore trop cher à 559€, sachez que les promotions ont commencé avec certaines versions 5G à prix très intéressant.

Pourquoi l'iPad Mini 6 est un excellent choix

Malgré quelques petits défauts qui viennent quelque peu gâcher la fête, comme l'absence de Face ID ou des bordures légèrement plus épaisses sur la largeur, l’iPad mini 6 est vraiment le meilleur de sa catégorie pour tous ceux qui cherchent un appareil capable de surfer sur le Web, d'éditer des documents, de regarder des vidéos ou encore de jouer à des jeux vidéos. Plusieurs évolutions majeures par rapport aux générations précédentes permettent de donner un nouveau souffle bien mérité à cet iPad qui a clairement sa place dans la gamme. Le tout nouveau design, inspiré des iPad Pro et iPad Air, le propulse dans une nouvelle ère avec notamment le Touch ID sur le bouton d'alimentation et son écran pratiquement bord à bord. De bonnes idées comme les boutons de volume dynamiques, la 5G ou encore la compatibilité avec les accessoires dernier cri comme l'Apple Pencil 2 sont également les bienvenus, sans oublier la puce A15 des iPhone 13 qui autorise tous les usages.



En somme, c’est l’iPad de rêve pour tout un tas de profils utilisateurs, tout cela pour la moitié du prix d’un iPhone 13. Une sorte d'iPhone géant pour la maison et en déplacement, comme nous le disions dans notre test de l'iPad Mini 6.

Acheter l'iPad Mini 6 moins cher

En économisant quelques dizaines d'euros, vous pouvez vous offrir un accessoire pour iPad mini 6 comme une coque, un chargeur rapide ou encore un stylet.