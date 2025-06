Apple ne souhaite toujours pas fusionner l'iPad et le Mac

1 com

Craig Federighi, le responsable de l’ingénierie logicielle chez Apple, a récemment confirmé que macOS et iPadOS resteront des systèmes séparés. Même si iPadOS 26 gagne en puissance, Apple souhaite préserver la simplicité et l’identité unique de l’iPad sans fusionner les deux plateformes.

Une distinction claire entre iPadOS et macOS

Craig Federighi, le vice-président senior de l’ingénierie logicielle chez Apple, a clarifié la position de l’entreprise concernant la fusion des systèmes d’exploitation iPadOS et macOS. Dans une interview donnée après la WWDC 2025, il a souligné que, malgré les avancées significatives d’iPadOS 26 vers une expérience plus proche de macOS, Apple reste déterminé à maintenir les deux plateformes distinctes.

Federighi a expliqué que l’objectif d’Apple n’est pas de fusionner les deux systèmes, mais plutôt de « conserver toute la simplicité de l’iPad » tout en offrant aux utilisateurs la possibilité « d’aller plus loin à leur propre rythme ». Il a ajouté que l’iPad est conçu pour être « le meilleur ordinateur tactile », tandis que le Mac est « le meilleur ordinateur clavier et souris ». Cette distinction repose sur la conviction qu’un système tactile doit rester simple et intuitif, afin de ne pas submerger les utilisateurs avec la complexité associée à un environnement de bureau traditionnel.

La dernière mise à jour, iPadOS 26, introduit des fonctionnalités telles qu’une barre de menus flottante, une gestion flexible des fenêtres d’applications et un support amélioré des raccourcis clavier. Ces ajouts visent à offrir aux utilisateurs avancés des outils plus puissants, sans compromettre l’expérience tactile fluide et accessible qui caractérise l’iPad.

Federighi a souligné que la lente évolution d’iPadOS vers des fonctionnalités plus proches de celles de macOS est le résultat d’une réflexion approfondie. Apple a dû surmonter des défis techniques et philosophiques pour enrichir l’iPad sans altérer son identité fondamentale. Cette approche vise à garantir que l’iPad reste un appareil polyvalent, capable de répondre aux besoins des utilisateurs tout en conservant sa simplicité d’utilisation.

En résumé, Apple continue de considérer l’iPad et le Mac comme deux entités distinctes, chacune optimisée pour son propre mode d’interaction. Bien que des fonctionnalités de macOS soient progressivement intégrées dans iPadOS, l’objectif est de renforcer l’expérience iPad sans sacrifier sa simplicité et son accessibilité.