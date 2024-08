Une promotion sur l'iPad Air M2 à 499 € au lieu de 719 € !

La voilà enfin, la première promotion sur le nouvel iPad Air M2, la tablette de milieu de gamme lancée au printemps aux côtés de l'iPad Pro M4. Reprenant la recette du modèle précédent, le "Air M2" améliore quelques points clés comme le processeur, la caméra FaceTime repositionnée ou encore l'espace de stockage. Au lieu de 719 €, on peut désormais l'avoir à 499 € !

Pourquoi acheter l'iPad Air M2

L'iPad Air M2 d'Apple reste une valeur sûre, offrant des performances de premier plan pour un large éventail d'usages, que ce soit pour jouer, travailler, ou dessiner. Cette tablette de dernière génération, pour la première fois disponible en deux tailles de 11 et 13 pouces, équipée de la puce M2 ultra-rapide, est capable de gérer les tâches les plus exigeantes avec une fluidité et une réactivité exceptionnelles, comme nous l'avions vu dans les tests. C'est simple, l'iPad Air M2 sait tout faire.



L'iPad Air de 6ème génération est non seulement un excellent compagnon pour les tâches quotidiennes, mais il excelle aussi dans les applications professionnelles grâce à son écran Retina avancé (laminé, anti-reflet, couleurs P3), son support pour l'Apple Pencil de deuxième génération et de l'Apple Pencil Pro, et sa compatibilité avec le Magic Keyboard qui le propulse au niveau supérieur.



Ceux qui ne veulent pas trop dépenser et peuvent se passer de l'écran OLED 120 Hz de l'iPad Pro M4 ont bien souvent déjà craqué.

Le meilleur prix de l'iPad Air M2

À l’origine, cet iPad Air 6 (M2) est proposé au prix de 719 €, un tarif justifié par ses nombreuses fonctionnalités avancées et sa qualité de fabrication haut de gamme, à comparer avec les 1 219 € de l'iPad Pro M4 et les 439 € de l'iPad 10.



Cependant, une offre incroyable est actuellement disponible chez Rakuten, où la tablette démarre à seulement 549,99 €. Mieux, en utilisant le code promotionnel ORDI50 lors de votre commande, le prix chute encore pour atteindre 499,99 €, soit moins cher qu'un iPhone SE !



À ce prix, il y a même le choix du coloris. Si vous voulez plus que 128 Go, les autres configurations sont également à prix réduit :

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.