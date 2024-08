Bon plan : le support voiture pour iPad est en promotion !

Ce qui est fréquent dans les voitures, c'est le support pour l'iPhone qui vous permet de profiter des fonctionnalités comme le GPS ou encore la gestion de la musique, mais il est moins fréquent de trouver des supports pour iPad afin de permettre aux passagers à l'arrière de profiter de contenus vidéos. Parfait pour occuper des enfants ou encore des passagers d'une voiture VTC, ce support pour iPad à un prix très accessible est une petite merveille !

Avec un bras extensible

Les vacances d'été approchent à grands pas et vous allez peut-être prendre la voiture pour partir en vacances avec vos enfants. On le sait, les longs voyages peuvent parfois être longs et pénibles avec des enfants à l'arrière qui n'ont envie que d'une chose : s'amuser. L'une des idées pour que le temps leur paraisse moins long et que le voyage en voiture se fasse dans de meilleures conditions : c'est le support pour iPad.



Pour une durée temporaire, l'accessoiriste Eoiwuy propose une remise de -23% sur son support pour iPad avec un bras d'extension pliable. Ce support est décrit comme étant parfait pour les tablettes de 4,7 pouces à 12,9 pouces !

Le support parfait à petit prix

Conçu pour offrir une stabilité et sécurité durant vos trajets, ce support robuste est équipé d'un bras en alliage d'aluminium. La conception unique de la pince en forme de V assure une fixation ferme aux tiges de l'appuie-tête, ce qui offre une prise sécurisée et stable. Grâce à son revêtement en caoutchouc, la pince minimise les chocs et réduit la friction avec votre appareil, protégeant ainsi votre tablette pendant le voyage.

Flexibilité et confort de visionnage

Ce support est doté d'une rotule pivotante à 360 degrés, ce qui permet d'ajuster facilement l'angle de vision pour un confort optimal. Son bras d'extension biaxial s'étire de 3,5 à 16 cm et peut pivoter jusqu'à 180° horizontalement, offrant une flexibilité exceptionnelle pour positionner votre tablette soit directement devant un passager, soit entre deux sièges. C'est l'accessoire idéal pour regarder des films, des émissions ou jouer à des jeux.

Compatibilité universelle

Ce support est compatible avec une large gamme d'appareils, de 11,9 à 32,7 cm, incluant les séries iPad Pro, iPad, iPad Air et iPad Mini, ainsi que de nombreuses autres tablettes. Il est conçu pour accueillir les appareils même équipés de leur étui de protection, à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 2,3 cm. De quoi recycler un iPad mini ou iPad standard qui traîne dans un tiroir par exemple, ou bien exploiter le tout dernier iPad Pro M4.

Une installation simple et rapide

L'installation du support est un jeu d'enfant. Sans nécessiter d'outils ou de procédures compliquées, il suffit d'ajuster et de fixer la pince sur le montant de l'appuie-tête et de serrer le bouton sur le bras pliable pour une installation immédiate. Le support est adapté aux montants d'appuie-tête d'une largeur de 6,3 à 18,5 cm et d'un diamètre de pince de 1,0 à 1,4 cm.



Avec ce support pour iPad voiture, vos trajets en voiture deviennent non seulement plus sécurisés, mais aussi beaucoup plus amusants et relaxants. Un must-have pour toute famille ou voyageur fréquent !

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.