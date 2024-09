Bon plan : un support de tablette pour voiture à prix réduit

À l'approche des grandes vacances d'été, vous allez probablement faire un long voyage en voiture pour atteindre votre lieu de vacances. On le sait, ces trajets peuvent parfois être pénibles, surtout avec des enfants à l'arrière qui s'ennuient. L'une des idées pour rendre le déplacement plus agréable pourrait être les contenus vidéos sur tablette, cependant en voiture ce n'est pas toujours confortable. Heureusement, il existe les supports pour tablette qui se fixent sur l'appuie-tête du siège avant, les accessoiristes sont nombreux à en proposer, mais souvent avec des prix assez élevés. À la rédaction, nous avons trouvé une petite pépite... Elle vient de l'accessoiriste APPS2Car, un revendeur qui s'est spécialisé dans les accessoires smartphone/tablette pour la voiture.

Un bon plan à ne pas rater

Pour une durée temporaire, vous pouvez trouver sur Amazon un support pour iPad, tablette Samsung et Amazon Kindle Fire à un prix très attractif, la promotion se trouve dans la boutique du revendeur APPS2Car. Normalement commercialisé au tarif de 27,74€, le support pour tablette est temporairement à 19,99€, ce qui représente une remise de 28%. En plus du prix intéressant, les abonnés Amazon Prime pourront bénéficier de la livraison en 1 jour ouvré ou le soir même (suivant votre localisation).



Comme le précise le revendeur, ce support sert aussi bien pour les tablettes que pour les smartphones, il est par exemple possible d'y accrocher un iPhone qui sera maintenu et en toute sécurité pendant le visionnage du contenu vidéo.

Quelles sont les promesses de ce support ?

Le support de tablette APPS2Car est l'accessoire idéal pour vos trajets en voiture, il offre en plus une compatibilité universelle avec une large gamme d'appareils. Il convient parfaitement aux appareils de 4,7 à 12,9 pouces, tels que l'Amazon Kindle Fire HD (7/8/10), l'iPad Pro (12.9, 10.5, 9.7), l'iPad (10.2), l'iPad Air (5, 4, 3, 2), l'iPad mini (2, 3, 4, 5, 6), les tablettes Galaxy Tab, Surface Pro, Surface Go, ainsi que les tablettes Nexus et les smartphones. Ce support est une acquisition précieuse pour divertir vos enfants et passagers durant les longs trajets.



Conçu pour une utilisation simplifiée, ce support s'adapte aux appuie-tête des sièges avant des véhicules. Il est compatible avec les appuie-tête dont la largeur entre les deux barres de fer est comprise entre 11,2 cm et 14,5 cm.



Ce support de tablette se distingue des modèles extensibles traditionnels grâce à son col de cygne. Ce design unique élimine le risque de perte des pièces essentielles, garantissant ainsi une sécurité accrue. Grâce à son col de cygne flexible et sa rotule pivotante à 360°, vous pouvez ajuster facilement l'angle et la hauteur de votre appareil, tout en assurant une stabilité parfaite. Votre tablette reste fixe, sans bouger ni trembler.



L'installation de ce support de tablette ne nécessite aucun outil. Facile à monter et à démonter, il est conçu pour être utilisé par tous, y compris les enfants. Avec ses deux cordes pratiques sur le bras, il suffit de tirer pour fixer ou retirer votre appareil, sans risque de se blesser les mains.



En promotion sur Amazon, le support de tablette APPS2Car est l'accessoire indispensable pour tous ceux qui souhaitent améliorer le confort et le divertissement de leurs passagers lors de longs trajets. Sa compatibilité universelle, sa conception stable et réglable, son installation facile et ses matériaux de qualité en font un produit parfait. Ne manquez pas cette offre exceptionnelle pour rendre vos voyages plus agréables et divertissants.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.