Apple réduit sa gamme (PRODUCT)RED mais maintient son soutien au fonds mondial

Depuis 2006, Apple collabore étroitement avec la marque (RED) pour soutenir le fonds mondial dans sa lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme en Afrique. Si cette initiative emblématique a longtemps été symbolisée par des produits Apple arborant une magnifique teinte rouge, on constate aujourd'hui un net recul de cette déclinaison colorée dans le catalogue de la marque à la pomme.

Une gamme (PRODUCT)RED en déclin

Le constat est sans appel : la collection (PRODUCT)RED d'Apple s'amenuise considérablement. Aujourd'hui, seul l'iPhone SE 3 représente cette ligne parmi les produits de dernière génération, et son avenir semble compromis puisqu'il devrait être retiré du catalogue en mars prochain. Les iPhone 15 et 16 n'ont pas eu droit à leur version rouge, contrairement à leurs prédécesseurs. Même l'Apple Watch Series 10 fait l'impasse sur cette option, alors que la Series 9 proposait encore une version aluminium (PRODUCT)RED, désormais discontinuée avec son bracelet sport assorti.



Du côté des accessoires Beats, la marque privilégie désormais des appellations comme "Statement Red" ou "Transparent Red", s'éloignant ainsi de l'identité (PRODUCT)RED historique. Cette évolution soulève des questions sur l'avenir de ce partenariat emblématique, même s'il est encore trop tôt pour parler d'un abandon définitif.

Un engagement financier toujours solide

Malgré cette réduction visible de l'offre produit, Apple maintient fermement son soutien au Fonds mondial. L'entreprise lance d'ailleurs une nouvelle campagne de dons via Apple Pay du 29 novembre au 8 décembre. Pour chaque achat effectué avec Apple Pay sur son site web, dans l'application Apple Store ou dans un Apple Store physique, la firme s'engage à reverser 5 dollars au Fonds mondial, avec un plafond fixé à 3 millions de dollars cette année.



Les résultats de ce partenariat de longue durée sont impressionnants : en 17 ans de collaboration, Apple a réussi à collecter plus de 250 millions de dollars pour financer des traitements essentiels. Ces fonds ont notamment permis la distribution de plus de 197 millions de tests VIH en Afrique subsaharienne. Un impact considérable qui démontre que, malgré la diminution des produits rouges dans sa gamme, Apple reste un acteur majeur dans la lutte contre ces maladies grâce à des initiatives alternatives tout aussi efficaces.



Cette évolution traduit peut-être une volonté d'Apple de diversifier ses modes de soutien, privilégiant des actions directes comme les dons via Apple Pay plutôt que la commercialisation de produits spécifiques. Une approche qui, si elle modifie la visibilité de l'engagement, n'en diminue pas pour autant l'impact concret sur le terrain.