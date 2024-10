Apple révèle pourquoi on retrouve de plus en plus de jeux haut de gamme sur Mac

Avez-vous remarqué un changement au niveau de la qualité des jeux sur Mac depuis plusieurs années ? Apple s’éloigne de plus en plus des « petits jeux » qu’on pourrait retrouver sur l’App Store d’iOS pour se rapprocher des jeux à très gros budget qu’on pourrait apercevoir sur des consoles ou sur PC. Si cela est aujourd’hui possible, c’est en partie grâce a l’évolution des processeurs et l’abandon de la collaboration avec Intel !

Interview inédite de responsables marketing d’Apple

Depuis qu’Apple intègre les puces M1 et M2 dans ses Mac, la firme de Cupertino a réussi à attirer des titres haut de gamme et des expériences de jeu autrefois réservées aux PlayStation, Xbox et PC. Cette année a vu le lancement de jeux emblématiques sur Mac, tels que le remake de “Resident Evil 4”, “Resident Evil Village”, “Stray”, et “Baldur’s Gate 3”. L’année prochaine, les utilisateurs de Mac pourront également s’immerger dans des mondes captivants avec des jeux comme “Death Stranding Director’s Cut” et “Assassin’s Creed Mirage”.



Raymond Wong de Inverse, a souligné cette montée spectaculaire du jeu haut de gamme sur Mac, ce qui ouvre une porte pour atteindre de nouveaux utilisateurs qui n’ont pas forcément de PC ou consoles à leur domicile. Les responsables marketing d’Apple, Gordon Keppel et Leland Martin, ont attribué cette évolution à plusieurs facteurs clés, notamment l’amélioration des performances grâce au passage des processeurs Intel au silicium Apple. Les nouvelles puces M3, M3 Pro, et M3 Max offrent des performances accrues, avec des capacités comme le Ray Tracing et l’ombrage maillé accéléré par le matériel.

Keppel a particulièrement mis en avant la capacité des Mac équipés du silicium Apple à exécuter des jeux AAA, une prouesse auparavant inimaginable. Cette transformation a également été facilitée par l’architecture matérielle unifiée entre les Mac, les iPhone et les iPad, simplifiant le développement de jeux. Avec l’introduction de la mise en cache dynamique dans la famille de puces M3, les performances GPU ont été significativement améliorées.



Apple a également introduit de nouvelles fonctionnalités logicielles pour le jeu sur macOS Sonoma, comme un mode de jeu optimisant les performances CPU et GPU, une réduction de la latence audio pour les AirPods, et une meilleure réactivité pour les manettes de jeu tierces.



Pour conclure, la nouvelle boîte à outils d’Apple pour porter les jeux Windows sur Mac a suscité un grand intérêt de la part des développeurs et éditeurs de renom, comme Kojima Productions et Annapurna Interactive Games. Ce Game Porting Toolkit promet de réduire les barrières entre les plateformes de jeu, faisant des Mac une destination de choix pour les jeux haut de gamme.