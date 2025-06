Steam tourne enfin nativement sur Mac Apple Silicon

Après des années d'attente, la plateforme de distribution de jeux Steam pour Mac devient enfin une application native pour Apple Silicon. Valve a discrètement déployé cette nouvelle version dans une mise à jour bêta, que vous pouvez essayer dès maintenant. Dans quelques semaines, ce sera accessible bien plus facilement.

Steam est plus rapide sur Mac

Jusqu'à présent, Steam dépendait entièrement de Rosetta 2 pour fonctionner sur les Macs Apple Silicon. Pour de nombreux utilisateurs, cela signifiait une surcharge système, des performances plus lentes et une expérience globalement peu fluide, en particulier dans l'interface basée sur Chromium qui alimente une grande partie du client Steam.

Avec l'arrêt de Rosetta 2 à l'horizon de macOS 28, Steam fait enfin le grand saut.



Dans cette version bêta, Steam est désormais une application universelle entièrement optimisée. Cela se traduit par :

Des temps de lancement nettement plus rapides.

Une navigation et un défilement plus réactifs.

Un accès plus fluide aux pages de la boutique et de la communauté.

Sous le capot, le changement majeur réside dans la transition du Chromium Embedded Framework, auparavant limité à Intel, vers une version optimisée pour Apple Silicon. Cela élimine l'un des principaux goulets d'étranglement des performances.

Les utilisateurs devraient immédiatement remarquer la différence, même pour des actions simples comme charger la bibliothèque ou changer d'onglet.

Comment activer la bêta de Steam sur Mac

Pour essayer la version native dès aujourd'hui :

Ouvrez l'application Steam sur votre Mac. Dans la barre de menus, allez dans Steam > Préférences > Interface. Dans la section Participation à la bêta, sélectionnez Mise à jour bêta de Steam dans le menu déroulant. Redémarrez Steam pour télécharger la mise à jour. Vérifiez que vous utilisez la version native dans le Moniteur d’activité : Steam devrait être indiqué comme « Type : Apple ».

Un timing parfait

Cette mise à jour arrive à point nommé : Apple a récemment confirmé que macOS Tahoe sera la dernière version à prendre en charge les Macs à processeurs Intel, et que Rosetta 2 sera progressivement abandonné dans les futures versions de macOS. Bien que l'émulateur d'Apple continuera à exister pour les jeux plus anciens, son rôle pour les lanceurs d'applications comme Steam reste incertain, surtout avec la promotion par Apple de son Game Porting Toolkit 3.



Qui joue sur Mac via Steam ? Rendez-vous sur le site officiel de Steam pour télécharger le client macOS.