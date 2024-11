Control Ultimate Edition arrive sur Mac en février 2025

Remedy Entertainment vient d'annoncer l'arrivée de son célèbre jeu d'action-aventure Control Ultimate Edition sur macOS. Cette sortie, prévue pour le 12 février 2025, marque une nouvelle étape dans la stratégie gaming d'Apple avec ses puces Silicon.

Une version complète optimisée pour Mac

Control Ultimate Edition sera proposé au prix de 39,99€ sur le Mac App Store et inclura le jeu de base ainsi que l'ensemble des contenus additionnels sortis depuis son lancement initial en 2019. Cette édition nécessitera un Mac équipé d'une puce Apple Silicon (à partir du M1) et macOS Sonoma minimum.



Le jeu, qui a reçu pas moins de 80 récompenses depuis sa sortie, mettra particulièrement en valeur les capacités de ray-tracing des nouvelles puces M4 d'Apple. Avec une taille de 28,5 Go, cette version promet d'exploiter pleinement les performances des Mac modernes.

Un titre phare pour le gaming sur Mac

Dans Control, les joueurs incarnent Jesse Faden, propulsée directrice du mystérieux Federal Bureau of Control à New York. Le jeu se déroule dans un bâtiment aux architectures changeantes où se côtoient phénomènes paranormaux et objets aux pouvoirs surnaturels, comme un pistolet conscient ou un réfrigérateur meurtrier.



Enter the Oldest House on February 12th, 2025, when Control Ultimate Edition comes to Mac. 🔻 Pre-orders are open now: https://t.co/yTcxF7Jmxa



Optimized for Apple silicon Macs, with support for HDR and MetalFX Upscaling, and for hardware-accelerated ray tracing on Macs with the… pic.twitter.com/Wa4QThStbk — FBC: Firebreak 🔻 Control (@ControlRemedy) November 19, 2024





Cette sortie s'inscrit dans la volonté d'Apple de positionner ses Mac comme des machines de gaming crédibles. Après l'annonce initiale lors de la WWDC 2024, l'arrivée de Control, avec son gameplay exigeant et ses graphismes impressionnants, pourrait convaincre d'autres développeurs majeurs de porter leurs titres sur macOS.



Pour les possesseurs de Mac Apple Silicon, les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes sur le Mac App Store. À noter que le jeu pourrait également être disponible sur Steam, où il est régulièrement proposé à des prix plus avantageux lors des soldes.

Télécharger le jeu Control Ultimate Edition