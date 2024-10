Récapitulatif complet des puces M4, M4 Pro et M4 Max

M4 est au complet, c'est le moment de faire un récapitulatif pour connaitre les différences notables entre les trois modèles. Le prix grimpe un peu plus chaque fois, mais les performances aussi. Voici les M4, M4 Pro et M4 Max.

Présentation de la série M4 au complet

Apple est inarrêtable. Après avoir annoncé les puces M4 et M4 Pro, elle dévoile la M4 Max, la version ultime de cette nouvelle série Apple Silicon. Trois puces fabriquées à l'aide d'une technologie de deuxième génération à 3 nanomètres. Encore plus de puissance avec toujours autant d'économie d'énergie, faisons un récapitulatif complet.

M4 : une version standard déjà très puissante

La M4 dispose d'un processeur jusqu'à 10 cœurs (4 cœurs de performance et 6 cœurs d'efficacité), ce qui le rend jusqu'à 1,8 fois plus rapide que la M1. Apple se base sur la M1 pour les comparaisons, ce qui confirme qu'il n'est pas nécessaire de changer si vous êtes sur une machine des séries M2 et M3.



Un GPU à 10 cœurs, jusqu'à 2 fois plus rapide que M1, et un Neural Engine à 16 cœurs, obligatoire pour faire tourner toute la puissance d'Apple Intelligence dans les années à venir. Grâce à l'IA, Apple est maintenant passée sur 16 Go de RAM minimum pour ses nouveaux produits. Jusqu'à 32 Go mémoire unifiée en plus d'une bande passante mémoire de 120 Go/s.



Enfin, la M4 prend en charge deux écrans externes en plus de l'écran initial et possède la capacité d'alimenter jusqu'à 4 ports Thunderbolt 4. Vous l'aurez compris, on peut "tout faire" avec la M4. Du multitâche, de l'édition de photos et vidéos, du jeu vidéo AAA sous ray-tracing et de l'IA générative sans limites.

M4 Pro : encore plus de puissance, à un prix plus abordable que M4 Max

Comme son nom l'indique, pour la M4 Pro, on est clairement sur une puce dédiée aux professionnels. Chercheurs, ingénieurs, créateurs, développeurs et d'autres métiers en "eurs" sont la cible première visée par Apple pour ce modèle.



M4 Pro dispose d'un processeur jusqu'à 14 cœurs (10 cœurs de performance et 4 cœurs d'efficacité). Il est jusqu'à 1,9 fois plus rapide que le processeur du M1 Pro et jusqu'à 2,1 fois plus rapide que la dernière puce AI PC, coucou Windows.

Un GPU qui grimpe jusqu'à 20 cœurs, offrant des performances graphiques 2 fois supérieures à la meilleure configuration de M4 et jusqu'à 2,4 fois que la dernière puce PC AI. La concurrence n'a qu'à bien se tenir. M4 Pro prend en charge jusqu'à 64 Go de mémoire unifiée avec 273 Go/s de bande passante mémoire, soit une augmentation de 75 % par rapport à M3 Pro.

Contrairement à M4 qui stagne sur du Thunderbolt 4, M4 Pro est compatible Thunderbolt 5, qui est trois fois plus rapide que la précédente génération. En plus de toutes les activités exploitables sur M4, la version Pro permet de travailler via Xcode, sur des rendus 3D ou encore traiter des fichiers volumineux d'IA. Tout ça en silence, sans surchauffe et à une vitesse ahurissante.

M4 Max : la puissance ultime pour un prix ultime

Ne passons pas par quatre chemin, nous sommes ici face à un monstre de puissance. La puce la plus puissante pour un ordinateur portable professionnel, dixit Apple. Présentée ce jour à l'occasion de la sortie d'un MacBook Pro M4, M4 Max explose toutes les statistiques. Apple parle carrément d'une puce dédiée aux scientifiques des données, aux artistes 3D et compositeurs qui n'ont jamais assez de puissance pour ce qu'ils réalisent.



M4 Max dispose d'un processeur jusqu'à 16 cœurs (12 cœurs de performance et 4 cœurs d'efficacité). 2,2 fois plus rapide que M1 Max et 2,5 fois plus rapide que la meilleure puce AI PC. À nouveau, Apple vous fait passer le message qu'il est inutile d'envisager M4 Max si vous êtes déjà sur du M2 Max ou du M3 Max.

Un GPU jusqu'à 40 cœurs (deux fois plus que M4 Pro), qui permet d'atteindre 1,9 fois plus de puissance qu'avec M1 Max et même 4 fois plus qu'avec les modèles concurrents. La M4 Max prend en charge jusqu'à 128 Go de mémoire unifiée et 546 Go/s de bande passante mémoire. À nouveau, c'est quatre fois plus que les autres marques. Deux moteurs d'encodage vidéo, deux accélérateurs ProRes et Thunderbolt 5 pour terminer.



Avec M4 Max, les développeurs peuvent interagir en toute simplicité avec des grands modèles de langage LLM, jusqu'à 200 milliards de paramètres. Idéal aussi pour débruiter en temps réel des séquences vidéos brutes via DaVinci Resolve Studio. Bref, on peut tout faire et toujours avec de l'économie d'énergie, de la limite de surchauffe et de la préservation de batterie. Tout ça dans un simple ordinateur portable.